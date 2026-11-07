Люди йдуть містом під час мокрого снігу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні очікується подальше похолодання з нічними морозами та поривчастим вітром. У деяких регіонах можливі туман і невеликі опади у вигляді снігу, снігової крупи та дощу. Водночас у більшості областей переважатиме суха погода.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

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Карта температур/meteoprog.com

Якою буде погода в Україні 8 листопада

Погодні умови в Україні протягом найближчих двох діб визначатимуть антициклон і холодна повітряна маса арктичного походження, яка надходитиме з північних районів Європи. Через це температура повітря знижуватиметься, особливо в нічні години, коли місцями очікуються невеликі морози.

У деяких областях похолодання супроводжуватиметься невеликими опадами у вигляді снігу, снігової крупи та дощу. Без опадів буде лише на заході країни. Також прогнозується поривчастий вітер північного та північно-західного напрямків.

Погода в Україні 8 листопада за регіонами

У західних областях збережеться малохмарна погода без опадів. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 1–6 м/с. Вночі температура повітря становитиме -1…-6 °C, а вдень повітря прогріється до +3…+8 °C.

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У північних областях також переважатиме стійка малохмарна погода без опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до -5 °C, вдень становитиме +2…+7 °C.

У центральних регіонах України прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вітер західний та північно-західний, 3–8 м/с. У нічний час температура повітря становитиме -4…+1 °C, а вдень — +3…+8 °C.

У південних областях та на Кримському півострові очікується стійка погода без опадів. Вітер переважно північно-західного напрямку, 3–8 м/с. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть -3…-2 °C, а вдень повітря прогріється до +4…+9 °C.

У східних областях України переважатиме прохолодна, але суха погода без опадів. Вітер західний та північно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…-7 °C, а вдень — +1…+6 °C.

Новини.LIVE писали, що у другій половині листопада в Україні прогнозують поступове похолодання, а наприкінці місяця денна температура знизиться до +2…+3 °C. Перші нічні заморозки можливі вже 23 листопада, а 24 листопада стовпчики термометрів можуть опуститися до -2 °C. Упродовж останнього тижня місяця нічна температура коливатиметься від -2 до 0 °C, тож наприкінці листопада очікуються перші морози.

Новини.LIVE інформували, що зима 2027 року в Україні може бути на 1–2 °C теплішою за кліматичну норму, водночас кількість опадів прогнозують на 20–40% вищою за середні показники. Через переважання теплого атлантичного повітря замість снігу часто випадатимуть дощ і мокрий сніг, тому стійкий сніговий покрив малоймовірний. Кліматологиня Віра Балабух також попередила про ризик ожеледі, крижаного дощу та налипання мокрого снігу.