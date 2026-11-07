Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Туман, снег и морозы: прогноз погоды в Украине на завтра

Туман, снег и морозы: прогноз погоды в Украине на завтра

Ua ru
7 ноября 2026 14:59
Погода в Украине 8 ноября: туман, морозы и снег Новини.LIVE
Люди идут по городу под мокрым снегом. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине ожидается дальнейшее похолодание с ночными морозами и порывистым ветром. В некоторых регионах возможны туман и небольшие осадки в виде снега, снежной крупы и дождя. В то же время в большинстве областей будет преобладать сухая погода.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Реклама
Погода в Україні на 8 листопада
Карта температур/meteoprog.com

Какая будет погода в Украине 8 ноября

Погодные условия в Украине в течение ближайших двух суток будут определяться антициклоном и холодной воздушной массой арктического происхождения, которая будет поступать из северных районов Европы. Из-за этого температура воздуха будет снижаться, особенно в ночные часы, когда местами ожидаются небольшие морозы.

В некоторых областях похолодание будет сопровождаться небольшими осадками в виде снега, снежной крупы и дождя. Без осадков будет только на западе страны. Также прогнозируется порывистый ветер северного и северо-западного направлений.

Погода в Украине 8 ноября по регионам

В западных областях сохранится малооблачная погода без осадков. Местами возможен туман. Ветер переменного направления, 1–6 м/с. Ночью температура воздуха составит -1…-6 °C, а днем воздух прогреется до +3…+8 °C.

Читайте также:

В северных областях также будет преобладать устойчивая малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до -5 °C, днем составит +2…+7 °C.

В центральных регионах Украины прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер западный и северо-западный, 3–8 м/с. Ночью температура воздуха составит-4…+1 °C, а днем — +3…+8 °C.

В южных областях и на Крымском полуострове ожидается устойчивая погода без осадков. Ветер преимущественно северо-западного направления, 3–8 м/с. Ночью столбики термометров будут показывать -3…-2 °C, а днем воздух прогреется до +4…+9 °C.

В восточных областях Украины будет преобладать прохладная, но сухая погода без осадков. Ветер западный и северо-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит-2…-7 °C, а днем — +1…+6 °C.

Новини.LIVE сообщали, что во второй половине ноября в Украине прогнозируется постепенное похолодание, а в конце месяца дневная температура снизится до +2…+3 °C. Первые ночные заморозки возможны уже 23 ноября, а 24 ноября столбики термометров могут опуститься до -2 °C. В течение последней недели месяца ночная температура будет колебаться от -2 до 0 °C, поэтому в конце ноября ожидаются первые морозы.

Новини.LIVE писали, что зима 2027 года в Украине может быть на 1–2 °C теплее климатической нормы, при этом количество осадков прогнозируется на 20–40 % выше средних показателей. Из-за преобладания тёплого атлантического воздуха вместо снега часто будут выпадать дождь и мокрый снег, поэтому устойчивый снежный покров маловероятен. Климатолог Вера Балабух также предупредила о риске гололеда, ледяного дождя и налипания мокрого снега.

погода снег морозы прогноз погоды погода в Украине туман
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации