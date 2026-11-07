Люди идут по городу под мокрым снегом. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине ожидается дальнейшее похолодание с ночными морозами и порывистым ветром. В некоторых регионах возможны туман и небольшие осадки в виде снега, снежной крупы и дождя. В то же время в большинстве областей будет преобладать сухая погода.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

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Карта температур/meteoprog.com

Какая будет погода в Украине 8 ноября

Погодные условия в Украине в течение ближайших двух суток будут определяться антициклоном и холодной воздушной массой арктического происхождения, которая будет поступать из северных районов Европы. Из-за этого температура воздуха будет снижаться, особенно в ночные часы, когда местами ожидаются небольшие морозы.

В некоторых областях похолодание будет сопровождаться небольшими осадками в виде снега, снежной крупы и дождя. Без осадков будет только на западе страны. Также прогнозируется порывистый ветер северного и северо-западного направлений.

Погода в Украине 8 ноября по регионам

В западных областях сохранится малооблачная погода без осадков. Местами возможен туман. Ветер переменного направления, 1–6 м/с. Ночью температура воздуха составит -1…-6 °C, а днем воздух прогреется до +3…+8 °C.

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В северных областях также будет преобладать устойчивая малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до -5 °C, днем составит +2…+7 °C.

В центральных регионах Украины прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер западный и северо-западный, 3–8 м/с. Ночью температура воздуха составит-4…+1 °C, а днем — +3…+8 °C.

В южных областях и на Крымском полуострове ожидается устойчивая погода без осадков. Ветер преимущественно северо-западного направления, 3–8 м/с. Ночью столбики термометров будут показывать -3…-2 °C, а днем воздух прогреется до +4…+9 °C.

В восточных областях Украины будет преобладать прохладная, но сухая погода без осадков. Ветер западный и северо-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит-2…-7 °C, а днем — +1…+6 °C.

Новини.LIVE сообщали, что во второй половине ноября в Украине прогнозируется постепенное похолодание, а в конце месяца дневная температура снизится до +2…+3 °C. Первые ночные заморозки возможны уже 23 ноября, а 24 ноября столбики термометров могут опуститься до -2 °C. В течение последней недели месяца ночная температура будет колебаться от -2 до 0 °C, поэтому в конце ноября ожидаются первые морозы.

Новини.LIVE писали, что зима 2027 года в Украине может быть на 1–2 °C теплее климатической нормы, при этом количество осадков прогнозируется на 20–40 % выше средних показателей. Из-за преобладания тёплого атлантического воздуха вместо снега часто будут выпадать дождь и мокрый снег, поэтому устойчивый снежный покров маловероятен. Климатолог Вера Балабух также предупредила о риске гололеда, ледяного дождя и налипания мокрого снега.