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Головна Новини дня Туман, дощі та тепло до +13: прогноз погоди в Україні на завтра

Туман, дощі та тепло до +13: прогноз погоди в Україні на завтра

Ua ru
11 листопада 2026 19:39
Погода в Україні 12 листопада: до +13 градусів, дощі та мокрий сніг у Карпатах УНІАН
Вулиця Львова, огорнута густим туманом. Фото: УНІАН

У четвер, 12 листопада, погоду в Україні визначатимуть атмосферні фронти в полі зниженого тиску. Через це небо буде хмарним, а атмосферний тиск протягом доби падатиме. Український гідрометеорологічний центр також оголосив попередження про небезпечні погодні явища в кількох областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Україні 12 листопада
Температура повітря в різних регіонах України. Зображення: facebook.com/UkrHMC

Дощі та туман в Україні

Уночі опади очікуються на заході та сході країни. Вдень помірні дощі пройдуть у більшості областей, а на південному сході вони будуть значними. У Карпатах можливий мокрий сніг.

У Криму, Херсонській та Запорізькій областях уночі та вранці місцями буде туман.

Температура та вітер

Вітер переважатиме південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 0-5° тепла, вдень — 3-8°. На півдні буде найтепліше.

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Де оголосили жовтий рівень небезпеки

Уночі у східних областях очікують пориви вітру 15-20 м/с. Удень значні дощі прогнозують у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

Через негоду в цих регіонах оголосили І рівень небезпечності — жовтий. В Укргідрометцентрі попередили:

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту".

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 12 листопада
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Зображення: facebook.com/UkrHMC

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в другій половині листопада в Україні поступово холоднішатиме. За попереднім прогнозом, удень температура знизиться до +3…+5 °C. Перші нічні заморозки можливі вже 23 листопада: тоді стовпчики термометрів можуть опуститися до -1 °C, а наступної ночі — до -2 °C. Наприкінці місяця вдень очікується +2…+3 °C.

Також Новини.LIVE писали про те, що зима 2026–2027 років в Україні може бути на 1–2 градуси теплішою за кліматичну норму. Віра Балабух зазначала, що опадів може випасти на 20–40% більше за норму. Через надходження теплого повітря з Атлантики вони часто випадатимуть у вигляді дощу або мокрого снігу.

погода Укргідрометцентр синоптик прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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