Улица Львова, окутанная густым туманом. Фото: УНІАН

В четверг, 12 ноября, погоду в Украине будут определять атмосферные фронты в поле пониженного давления. Из-за этого небо будет облачным, а атмосферное давление в течение суток будет падать. Украинский гидрометеорологический центр также объявил предупреждение об опасных погодных явлениях в нескольких областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Реклама

Температура воздуха в разных регионах Украины. Изображение: facebook.com/UkrHMC

Дожди и туман в Украине

Ночью осадки ожидаются на западе и востоке страны. Днем умеренные дожди пройдут в большинстве областей, а на юго-востоке они будут значительными. В Карпатах возможен мокрый снег.

В Крыму, Херсонской и Запорожской областях ночью и утром местами будет туман.

Температура и ветер

Преобладать будет юго-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью составит 0–5 °C, днём — 3–8 °C. На юге будет теплее всего.

Читайте также:

Где объявлен желтый уровень опасности

Ночью в восточных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Днем значительные дожди прогнозируются в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Из-за непогоды в этих регионах объявили I уровень опасности — желтый. В Укргидрометцентре предупредили:

"Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта".

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. Изображение: facebook.com/UkrHMC

Напомним, ранее Новини.LIVE. сообщали, что во второй половине ноября в Украине будет постепенно холодать. По предварительному прогнозу, днем температура снизится до +3…+5 °C. Первые ночные заморозки возможны уже 23 ноября: тогда столбики термометров могут опуститься до -1 °C, а на следующую ночь — до -2 °C. В конце месяца днем ожидается +2…+3 °C.

Также Новини.LIVE. писали о том, что зима 2026–2027 годов в Украине может быть на 1–2 градуса теплее климатической нормы. Вера Балабух отмечала, что осадков может выпасть на 20–40 % больше нормы. Из-за притока тёплого воздуха с Атлантики они часто будут выпадать в виде дождя или мокрого снега.