Люди гуляють у парку під час туману. Фото ілюстративне: photo.unian.net

Синоптики надали прогноз погоди на суботу, 17 жовтня. Буде хмарно. Місцями невеликі долі. Уночі в Карпатському регіоні, а вдень у південних і південно-східних областях пройдуть помірні дощі. Без опадів обійдеться лише вночі в південних регіонах.

Про це з посиланням на Український гідрометеорологічний центр і синоптика Наталку Діденко, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Україні на 17 жовтня від Укргідрометцентру

Карта "Погода в Україні 17 жовтня 2026 року". Фото: facebook.com/UkrHMC

Уночі та вранці на півдні, Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Черкащині утвориться туман. Вітер дутиме зі сходу та південного заходу, а на заході та південному заході — із північного сходу. Швидкість вітру — 5–10 м/с. Уночі стовпчики термометрів знизяться до +7...+12 °С, а вдень піднімуться до +13...+18 °С. У східних областях удень повітря прогріється до +21 °С. На заході вночі похолодає до +3...+8 °С, а вдень потеплішає до +8...+13 °С.

У Києві та на Київщині буде хмарно, місцями пройде невеликий дощ. Вітер зі сходу сягне 5–10 м/с. Уночі температура в області знизиться до +7...+12 °С, а у столиці — до +10...+12 °С. Удень на Київщині очікується +13...+18 °С, а в Києві — +14...+16 °С.

Прогноз погоди в Україні на 17 жовтня від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у суботу помірні дощі ймовірні на півдні України. На решті території буде або хмарно, або невеликі опади. Найнижча температура очікується в західних областях: удень лише +7...+11 °С. Найтепліше буде на сході: до +18...+23 °С. У більшості областей денна температура триматиметься в межах +10...+15 °С.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog повідомляв, якою буде погода в Україні на тижні 12–18 жовтня. Очікуються дощі та грози. Можливе зниження температури до 0 °С.

Також Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog писав, що 16 жовтня магнітосфера Землі перебувала у збудженому стані. Магнітних бур не очікувалося. А от імовірність геомагнітного шторму була.