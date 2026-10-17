Люди гуляют в парке в тумане. Фото иллюстративное: photo.unian.net

Синоптики дали прогноз погоды на субботу, 17 октября. Будет облачно. Местами небольшие дожди. Ночью в Карпатском регионе, а днем в южных и юго-восточных областях пройдут умеренные дожди. Без осадков обойдется только ночью в южных регионах.

Об этом со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и синоптика Наталку Диденко сообщает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Украине на 17 октября от Укргидрометцентра

Карта "Погода в Украине 17 октября 2026 года". Фото: facebook.com/UkrHMC

Ночью и утром на юге, в Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях образуется туман. Ветер будет дуть с востока и юго-запада, а на западе и юго-западе — с северо-востока. Скорость ветра — 5–10 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до +7...+12 °С, а днем поднимутся до +13...+18 °С. В восточных областях днем воздух прогреется до +21 °С. На западе ночью похолодает до +3...+8 °С, а днем потеплеет до +8...+13 °С.

В Киеве и Киевской области будет облачно, местами пройдет небольшой дождь. Ветер с востока достигнет 5–10 м/с. Ночью температура в области снизится до +7...+12 °С, а в столице — до +10...+12 °С. Днём в Киевской области ожидается +13...+18 °С, а в Киеве — +14...+16 °С.

Прогноз погоды в Украине на 17 октября от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в субботу на юге Украины возможны умеренные дожди. На остальной территории будет либо облачно, либо небольшие осадки. Самая низкая температура ожидается в западных областях: днем всего +7...+11 °С. Теплее всего будет на востоке: до +18...+23 °С. В большинстве областей дневная температура будет держаться в пределах +10...+15 °С.

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В Киеве без значительных осадков. Температура воздуха — +15...+17 °С.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog сообщал, какой будет погода в Украине на неделе с 12 по 18 октября. Ожидаются дожди и грозы. Возможно понижение температуры до 0 °С.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog писал, что 16 октября магнитосфера Земли находилась в возбужденном состоянии. Магнитных бурь не ожидалось. А вот вероятность геомагнитного шторма была.