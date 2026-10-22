Переведення годинників на зимовий час: як зміниться час і самопочуття

Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Вже у ніч проти 25 жовтня українці перейдуть на зимовий час. О 04:00 годинники потрібно перевести на одну годину назад — на 03:00. Тобто цієї ночі можна буде поспати на годину довше. На смартфонах і комп’ютерах час зазвичай змінюється автоматично, якщо в налаштуваннях увімкнено автоматичне визначення часу.

Новини.LIVE розповідають про переведення годинників в Україні на зимовий час 25 жовтня 2026 року.

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Перехід на зимовий час

Україна досі переводить годинники, тому що закон про скасування сезонної зміни часу, який Верховна Рада ухвалила у липні 2024 року, досі не набув чинності. Президент його не підписав, тому продовжують діяти попередні правила.

Законопроєкт № 4201 передбачав, що Україна залишиться на зимовому часі постійно, а навесні годинники більше не переводитимуть.

Більшість сучасних гаджетів переведуть час автоматично, якщо в них увімкнено автоматичне налаштування дати й часу. Зокрема, йдеться про смартфони, комп’ютери й ноутбуки, планшети, смартгодинники, смарттелевізори й інші пристрої з інтернетом — залежно від налаштувань.

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Вручну найчастіше доведеться перевести:

механічні наручні й настінні годинники;

звичайні будильники;

годинник у машині;

годинники на мікрохвильовці, духовці та іншій побутовій техніці;

старі електронні годинники без автоматичної синхронізації.

Щоб телефон точно змінив час, перевірте налаштування — має бути ввімкнено автоматичне встановлення дати, часу й часового поясу.

Вплив на самопочуття

Переведення годинників на зимовий час може вплинути на самопочуття, оскільки організму потрібен певний час, щоб пристосуватися до нового режиму сну та активності. Найчастіше зміни незначні й минають протягом кількох днів.

Зміни, які можуть відчувати люди після переведення годинників:

сонливість і втома;

проблеми зі сном;

зміни настрою;

складнощі з концентрацією;

зміна апетиту.

Для полегшення адаптації варто дотримуватися регулярного режиму сну, виходити на денне світло вранці, не зловживати кавою та енергетиками, особливо в другій половині дня, підтримувати звичну фізичну активність, за можливості поступово змінювати час засинання та пробудження напередодні переходу.

Зазвичай достатньо кількох днів, щоб звикнути до нового графіка. Якщо виражені порушення сну або погане самопочуття зберігаються тривалий час, варто звернутися до лікаря.

Новини.LIVE розповідали, які країни разом з Україною перейдуть на зимовий час. Зокрема, йдеться про Велику Британію, Албанію, Італію, Чехію та Польщу.

Також ми писали, що скасування сезонної зміни часу може позначитися на здоров’ї людей. Дослідники проаналізували, як постійне використання стандартного та літнього часу впливає на організм.