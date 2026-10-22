Переход на зимнее время: как изменится время и самочувствие

Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Уже в ночь на 25 октября украинцы перейдут на зимнее время. В 04:00 часы нужно перевести на один час назад — на 03:00. То есть этой ночью можно будет поспать на час дольше. На смартфонах и компьютерах время обычно меняется автоматически, если в настройках включена функция автоматического определения времени.

Новини.LIVE рассказывают о переходе на зимнее время в Украине 25 октября 2026 года.

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Переход на зимнее время

Украина до сих пор переводит часы, поскольку закон об отмене сезонного перехода на летнее и зимнее время, который Верховная Рада приняла в июле 2024 года, до сих пор не вступил в силу. Президент его не подписал, поэтому продолжают действовать прежние правила.

Законопроект № 4201 предусматривал, что Украина останется на зимнем времени постоянно, а весной часы больше не будут переводить.

Большинство современных гаджетов переведут время автоматически, если в них включена автоматическая настройка даты и времени. В частности, речь идет о смартфонах, компьютерах и ноутбуках, планшетах, смарт-часах, смарт-телевизорах и других устройствах с доступом в Интернет — в зависимости от настроек.

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Вручную чаще всего придется перевести:

механические наручные и настенные часы;

обычные будильники;

часы в автомобиле;

часы на микроволновой печи, духовке и другой бытовой технике;

старые электронные часы без автоматической синхронизации.

Чтобы телефон точно изменил время, проверьте настройки — должна быть включена автоматическая установка даты, времени и часового пояса.

Влияние на самочувствие

Переход на зимнее время может повлиять на самочувствие, поскольку организму требуется некоторое время, чтобы приспособиться к новому режиму сна и активности. Чаще всего изменения незначительны и проходят в течение нескольких дней.

Изменения, которые могут ощущать люди после перевода часов:

сонливость и усталость;

проблемы со сном;

перепады настроения;

трудности с концентрацией;

изменение аппетита.

Для облегчения адаптации следует соблюдать регулярный режим сна, выходить на дневной свет утром, не злоупотреблять кофе и энергетиками, особенно во второй половине дня, поддерживать привычную физическую активность, по возможности постепенно менять время засыпания и пробуждения накануне перехода.

Обычно достаточно нескольких дней, чтобы привыкнуть к новому графику. Если выраженные нарушения сна или плохое самочувствие сохраняются в течение длительного времени, стоит обратиться к врачу.

Новини.LIVE рассказывали, какие страны вместе с Украиной перейдут на зимнее время. В частности, речь идет о Великобритании, Албании, Италии, Чехии и Польше.

Также мы писали, что отмена сезонного перехода на летнее и зимнее время может сказаться на здоровье людей. Исследователи проанализировали, как постоянное использование стандартного и летнего времени влияет на организм.