Переход на зимнее время: как изменится время и самочувствие

На этой неделе Украина перейдет на зимнее время: что нужно знать
Уже в ночь на 25 октября украинцы перейдут на зимнее время. В 04:00 часы нужно перевести на один час назад — на 03:00. То есть этой ночью можно будет поспать на час дольше. На смартфонах и компьютерах время обычно меняется автоматически, если в настройках включена функция автоматического определения времени.
Новини.LIVE рассказывают о переходе на зимнее время в Украине 25 октября 2026 года.
Переход на зимнее время
Украина до сих пор переводит часы, поскольку закон об отмене сезонного перехода на летнее и зимнее время, который Верховная Рада приняла в июле 2024 года, до сих пор не вступил в силу. Президент его не подписал, поэтому продолжают действовать прежние правила.
Законопроект № 4201 предусматривал, что Украина останется на зимнем времени постоянно, а весной часы больше не будут переводить.
Большинство современных гаджетов переведут время автоматически, если в них включена автоматическая настройка даты и времени. В частности, речь идет о смартфонах, компьютерах и ноутбуках, планшетах, смарт-часах, смарт-телевизорах и других устройствах с доступом в Интернет — в зависимости от настроек.
Вручную чаще всего придется перевести:
- механические наручные и настенные часы;
- обычные будильники;
- часы в автомобиле;
- часы на микроволновой печи, духовке и другой бытовой технике;
- старые электронные часы без автоматической синхронизации.
Чтобы телефон точно изменил время, проверьте настройки — должна быть включена автоматическая установка даты, времени и часового пояса.
Влияние на самочувствие
Переход на зимнее время может повлиять на самочувствие, поскольку организму требуется некоторое время, чтобы приспособиться к новому режиму сна и активности. Чаще всего изменения незначительны и проходят в течение нескольких дней.
Изменения, которые могут ощущать люди после перевода часов:
- сонливость и усталость;
- проблемы со сном;
- перепады настроения;
- трудности с концентрацией;
- изменение аппетита.
Для облегчения адаптации следует соблюдать регулярный режим сна, выходить на дневной свет утром, не злоупотреблять кофе и энергетиками, особенно во второй половине дня, поддерживать привычную физическую активность, по возможности постепенно менять время засыпания и пробуждения накануне перехода.
Обычно достаточно нескольких дней, чтобы привыкнуть к новому графику. Если выраженные нарушения сна или плохое самочувствие сохраняются в течение длительного времени, стоит обратиться к врачу.
Новини.LIVE рассказывали, какие страны вместе с Украиной перейдут на зимнее время. В частности, речь идет о Великобритании, Албании, Италии, Чехии и Польше.
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