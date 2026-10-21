Украина переходит на зимнее время: кто еще перейдет на зимнее время

Самые известные часы в мире — Биг Бен в Лондоне. Фото: Reuters

В воскресенье, 25 октября, Украина вместе с большинством европейских государств перейдет на зимнее время, переведя стрелки часов на один час назад. Изменения произойдут во всех странах Европейского Союза, Великобритании, Молдове и ряде других государств.

О переводе часов сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Когда переводят часы в Украине в 2026 году

Украинцы перейдут на зимнее время в ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября. В 04:00 стрелки часов необходимо перевести на один час назад — на 03:00.

Таким образом, граждане получат дополнительный час для сна. Смартфоны и большинство современных электронных устройств изменят время автоматически.

Какие страны вместе с Украиной перейдут на зимнее время

В воскресенье, 25 октября, часы переведут все 27 государств Европейского Союза. Среди них Франция, Германия, Италия, Испания, Чехия, Польша, Словакия, Венгрия и Румыния.

Читайте также:

Также на зимнее время перейдут Великобритания, Норвегия, Швейцария, Молдова, Сербия, Черногория, Албания, Северная Македония, Босния и Герцеговина.

При этом в Польше и Германии часы переведут с 03:00 на 02:00 по местному времени, а в Великобритании — с 02:00 на 01:00. В Украине и других странах Восточной Европы с 4:00 на 3:00.

Какие страны не будут переводить часы

Ряд государств давно отказался от сезонной смены времени. В частности, 25 октября часы не будут переводить в России, Беларуси, Турции и Исландии.

В США и большинстве регионов Канады переход на зимнее время произойдет позже — 1 ноября 2026 года.

В Европейском Союзе уже несколько лет обсуждают возможность отмены сезонного перевода часов, однако окончательного решения до сих пор не приняли.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал, как перевод часов 25 октября отразится на оплате труда украинцев. Если ночная смена из-за перехода на зимнее время фактически продлится дольше, дополнительный час должны засчитать и оплатить.

Также Новини.LIVE сообщал, что в начале недели погоду в Украине будут определять атмосферные фронты и южный циклон. С середины недели влияние антициклона усилится, поэтому количество осадков будет постепенно уменьшаться. В конце недели в большинстве регионов будет сухо, а температура останется выше климатической нормы.