Україна переходить на зимовий час: хто ще змінить час

Найвідоміший годинник світу — Біг Бен в Лондоні. Фото: Reuters

У неділю, 25 жовтня, Україна разом із більшістю європейських держав перейде на зимовий час, перевівши стрілки годинників на одну годину назад. Зміни відбудуться в усіх країнах Європейського Союзу, Великій Британії, Молдові та низці інших держав.

Про переведення годинників повідомив портал Новини.LIVE.

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Коли переводять годинники в Україні у 2026 році

Українці перейдуть на зимовий час у ніч із суботи, 24 жовтня, на неділю, 25 жовтня. О 04:00 стрілки годинників необхідно перевести на одну годину назад — на 03:00.

Таким чином, громадяни отримають додаткову годину для сну. Смартфони та більшість сучасних електронних пристроїв змінять час автоматично.

Які країни разом з Україною перейдуть на зимовий час

У неділю, 25 жовтня, годинники переведуть усі 27 держав Європейського Союзу. Серед них Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Чехія, Польща, Словаччина, Угорщина та Румунія.

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Також на зимовий час перейдуть Велика Британія, Норвегія, Швейцарія, Молдова, Сербія, Чорногорія, Албанія, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина.

При цьому у Польщі та Німеччині годинники переведуть із 03:00 на 02:00 за місцевим часом, а у Великій Британії — із 02:00 на 01:00. У Україні та інших країнах східної Європи з 4:00 на 3:00.

Які країни не переводитимуть годинники

Низка держав давно відмовилася від сезонної зміни часу. Зокрема, 25 жовтня годинники не переводитимуть у Росії, Білорусі, Туреччині та Ісландії.

У США та більшості регіонів Канади перехід на зимовий час відбудеться пізніше — 1 листопада 2026 року.

У Європейському Союзі вже кілька років обговорюють можливість скасування сезонного переведення годинників, однак остаточного рішення досі не ухвалили.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав, як переведення годинників 25 жовтня позначиться на оплаті праці українців. Якщо нічна зміна через перехід на зимовий час фактично триватиме довше, додаткову годину повинні зарахувати та оплатити.

Також Новини.LIVE повідомляв, що на початку тижня погоду в Україні визначатимуть атмосферні фронти та південний циклон. Із середини тижня вплив антициклону посилиться, тому кількість опадів поступово зменшуватиметься. Наприкінці тижня в більшості регіонів буде сухо, а температура залишатиметься вищою за кліматичну норму.