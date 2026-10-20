Українці гуляють у парку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У неділю, 25 жовтня, Україна перейде на зимовий час, тому громадянам доведеться перевести стрілки годинників на одну годину назад. Попри ухвалений Верховною Радою законопроєкт про скасування сезонного переведення часу, чинні правила залишаються незмінними, що може негативно вплинути на звичний режим сну, працездатність та загальне самопочуття людини.

Про переведення годинників повідомив портал Новини.LIVE.

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Переведення годинників на зимовий час

У 2026 році перехід на зимовий час традиційно відбудеться в останні вихідні жовтня — в ніч із суботи, 24 жовтня, на неділю, 25 жовтня. О 04:00 стрілки годинників необхідно перевести на одну годину назад — на 03:00.

Українці отримають додаткову годину для сну. Більшість сучасних смартфонів, комп'ютерів та інших електронних пристроїв змінять час автоматично, тоді як класичні годинники доведеться налаштовувати вручну.

Сезонне переведення часу в Україні регулюється постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року №509. Відповідно до неї, перехід на зимовий час відбувається в останню неділю жовтня, а на літній — в останню неділю березня.

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У липні 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201, який передбачав скасування сезонного переведення годинників. Однак Президент України Володимир Зеленський досі не підписав документ, тому нові правила не набули чинності.

Негативний вплив на людину

Сезонна зміна часу може порушувати внутрішній біологічний годинник людини, який регулює сон, неспання та інші процеси в організмі.

У перші дні після переведення годинників деякі люди можуть відчувати сонливість, втому, дратівливість і труднощі з концентрацією уваги. Також можливі порушення звичного режиму засинання та пробудження.

Особливо уважними до свого самопочуття медики радять бути людям із серцево-судинними захворюваннями, порушеннями сну та людям старшого віку. Вплив осіннього переведення годинників зазвичай менш виражений, ніж весняного, коли люди втрачають годину сну.

Для полегшення адаптації фахівці рекомендують дотримуватися стабільного графіка сну, частіше перебувати на свіжому повітрі та підтримувати помірну фізичну активність.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що після переведення годинника працівників нічних змін чекають додаткові 60 хвилин, який мають зарахувати як фактично відпрацьований час з доплатою.

Також Новини.LIVE писав, що протягом тижня з 19 до 25 жовтня погода в Україні поступово зміниться від дощової до сухої та теплої. Уже з п'ятниці опади припиняться по всій країні, а температура залишатиметься вищою за кліматичну норму. На півдні та Закарпатті повітря місцями прогріється до +21...+22 °C.