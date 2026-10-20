Украинцы гуляют в парке. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 25 октября, Украина перейдет на зимнее время, поэтому гражданам придется перевести стрелки часов на один час назад. Несмотря на принятый Верховной Радой законопроект об отмене сезонного перевода времени, действующие правила остаются неизменными, что может негативно повлиять на привычный режим сна, работоспособность и общее самочувствие человека.

О переводе часов сообщил портал Новини.LIVE.

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Перевод часов на зимнее время

В 2026 году переход на зимнее время традиционно состоится в последние выходные октября — в ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября. В 04:00 стрелки часов необходимо перевести на один час назад — на 03:00.

Украинцы получат дополнительный час для сна. Большинство современных смартфонов, компьютеров и других электронных устройств изменят время автоматически, тогда как обычные часы придется настраивать вручную.

Сезонный перевод времени в Украине регулируется постановлением Кабинета Министров от 13 мая 1996 года №509. Согласно ему, переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября, а на летнее — в последнее воскресенье марта.

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В июле 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №4201, предусматривающий отмену сезонного перевода часов. Однако Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не подписал документ, поэтому новые правила не вступили в силу.

Негативное влияние на человека

Сезонная смена времени может нарушать внутренние биологические часы человека, которые регулируют сон, бодрствование и другие процессы в организме.

В первые дни после перевода часов некоторые люди могут испытывать сонливость, усталость, раздражительность и трудности с концентрацией внимания. Также возможны нарушения привычного режима засыпания и пробуждения.

Особенно внимательными к своему самочувствию медики советуют быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями сна и людям старшего возраста. Влияние осеннего перевода часов обычно менее выражено, чем весеннего, когда люди теряют час сна.

Для облегчения адаптации специалисты рекомендуют придерживаться стабильного графика сна, чаще бывать на свежем воздухе и поддерживать умеренную физическую активность.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что после перевода часов работников ночных смен ожидают дополнительные 60 минут, которые должны засчитать как фактически отработанное время с доплатой.

Также Новини.LIVE писал, что в течение недели с 19 по 25 октября погода в Украине постепенно изменится с дождливой на сухую и теплую. Уже с пятницы осадки прекратятся по всей стране, а температура останется выше климатической нормы. На юге и в Закарпатье воздух местами прогреется до +21...+22 °C.