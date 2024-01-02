Цього року Шольц може достроково покинути пост канцлера Німеччини, — ЗМІ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Markus Schreiber/Pool via REUTERS

Канцлер Німеччини Олаф Шольц може достроково покинути свій пост. Ймовірно, це станеться через низький рівень підтримки партії "СДПН".

Про це повідомляє Bild.

Читайте також:

Можлива відставка Шольца

Опитування інституту INSA, яке було проведене для Bild та опубліковане 31 грудня 2023 року, показало, що протягом минулого року підтримка "Соціал-демократичної партії Німеччини" впала з 20% до 15%.

Аналітики вважають, що ключовий фактор провалу полягає в тому, що лише кожен п'ятий німець позитивно оцінює роботу канцлера Олафа Шольца, який представляє партію.

Італійська газета La Repubblica пише, що канцлер може піти у відставку достроково вже цього року. Однак видання не назвало джерела інформації. Журналісти вважають, що наступником Шольца може стати очільник Міноборони Борис Пісторіус. Нещодавно він очолив рейтинг найпопулярніших німецьких політиків.

"Причиною відставки канцлера, як повідомляє La Repubblica з посиланням на два джерела, може стати скандал, що стався ще 2020 року з компанією Wirecard та її босом Яном Марсалеком (наразі він, імовірно, переховується в Москві). На той час саме Шольц очолював федеральне міністерство економіки і відповідав за фінансовий регулятор, який не помітив найбільшу шахрайську схему в історії Німеччини з часів Другої Світової війни", — йдеться у повідомленні.

Bild пише, що Шольц завжди заперечував свою особисту відповідальність за цей фінансовий скандал. Однак Мінекономіки ФРН відхилило прохання оприлюднити зміст зустрічей між Марсалеком і представниками відомства.

Аналітики в Німеччині мають сумніви, що канцлер піде у відставку. Зокрема, члени "СДПН" підтримали Шольца на партійній конференції.

"Водночас Борис Пісторіус нещодавно закликав Німеччину "готуватися до війни" — донедавна ліве крило "СДПН", імовірно, узагалі могло вимагати виключення з партії за ці слова", — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав Європу готуватися до нових військових загроз. За його словами, наразі є 5–8 років, щоб "надолужити згаяне" в галузі оборони.

Також ми писали, що німецький банк KfW виділить понад 24 мільйони євро для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури в Україні. При цьому Укренерго та KfW вже уклали відповідну угоду.