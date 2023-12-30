Німеччина дасть Україні майже 25 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури

Пошкодження енергетичної інфраструктури України Фото: соцмережі

Німецький банк KfW виділить понад 24 мільйони євро для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури в Україні. При цьому Укренерго та KfW вже уклали відповідну угоду.

Про це повідомляє посольство Німеччини в Україні.

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Згідно з наданою інформацією, Німеччина продовжує надавати допомогу у відновленні та посиленні стійкості енергетичних систем у різних областях України.

"Напередодні Національна Енергетична Компанія України (НЕК Укренерго) та KfW уклали угоду про кредит на суму 24 мільйони євро та додаткову грантову угоду на 0,5 мільйона євро для фінансування цього проєкту", — зазначено в повідомленні.

Гроші на поновлення енергетики України. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський звернувся до країн Заходу, включаючи США, із проханням надати Україні кредити та ліцензії для збільшення виробництва зброї. Нині держава зосереджена на збільшенні вітчизняного виробництва озброєнь.