Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Німеччина дасть Україні майже 25 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури arrow

Німеччина дасть Україні майже 25 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури

30 грудня 2023 17:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Німеччина дасть Україні майже 25 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури
Пошкодження енергетичної інфраструктури України Фото: соцмережі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Німецький банк KfW виділить понад 24 мільйони євро для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури в Україні. При цьому Укренерго та KfW вже уклали відповідну угоду.

Про це повідомляє посольство Німеччини в Україні.

Читайте також:

Німеччина дасть Україні гроші на відновлення енергетики

Згідно з наданою інформацією, Німеччина продовжує надавати допомогу у відновленні та посиленні стійкості енергетичних систем у різних областях України.

"Напередодні Національна Енергетична Компанія України (НЕК Укренерго) та KfW уклали угоду про кредит на суму 24 мільйони євро та додаткову грантову угоду на 0,5 мільйона євро для фінансування цього проєкту", — зазначено в повідомленні.

Німеччина
Гроші на поновлення енергетики України. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський звернувся до країн Заходу, включаючи США, із проханням надати Україні кредити та ліцензії для збільшення виробництва зброї. Нині держава зосереджена на збільшенні вітчизняного виробництва озброєнь.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

18 грудня 2023

11:54 Мудрик і Миколенко можуть опинитися в одному клубі — це не Челсі

Актуальне по темі