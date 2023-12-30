Германия даст Украине почти 25 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры

Повреждение энергетической инфраструктуры Украины. Фото: соцсети

Немецкий банк KfW выделит свыше 24 миллионов евро для восстановления и укрепления энергетической инфраструктуры в Украине. При этом Укрэнерго и KfW уже заключили соответствующее соглашение.

Об этом сообщает посольство Германии в Украине.

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Согласно предоставленной информации, Германия продолжает оказывать помощь в восстановлении и усилении устойчивости энергетических систем в различных областях Украины.

"Накануне Национальная Энергетическая Компания Украины (НЭК Укрэнерго) и KfW заключили соглашение о кредите на сумму 24 миллиона евро и дополнительное грантовое соглашение на 0,5 миллиона евро для финансирования данного проекта", — указано в сообщении.

Деньги на восстановление энергетики Украины. Фото: скриншот

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам Запада, включая США, с просьбой предоставить Украине кредиты и лицензии для увеличения производства оружия. В настоящее время государство сосредоточено на увеличении отечественного производства вооружений.