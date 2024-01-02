В этом году Шольц может досрочно покинуть пост канцлера Германии, — СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Markus Schreiber/Pool via REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц может досрочно покинуть свой пост. Вероятно, это произойдет из-за низкого уровня поддержки партии "СДПГ".

Об этом сообщает Bild.

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Возможная отставка Шольца

Опрос института INSA, проведенный для Bild и опубликованный 31 декабря 2023 года, показал, что в течение прошлого года поддержка "Социал-демократической партии Германии" упала с 20% до 15%.

Аналитики считают, что ключевой фактор провала заключается в том, что лишь каждый пятый немец положительно оценивает работу канцлера Олафа Шольца, который представляет партию.

Итальянская газета La Repubblica пишет, что канцлер может уйти в отставку досрочно в этом году. Однако издание не назвало источник информации. Журналисты считают, что преемником Шольца может стать глава Минобороны Борис Писториус. Недавно он возглавил рейтинг самых популярных германских политиков.

"Причиной отставки канцлера, как сообщает La Repubblica со ссылкой на два источника, может стать скандал, произошедший еще в 2020 году с компанией Wirecard и ее боссом Яном Марсалеком (сейчас он, вероятно, скрывается в Москве). В то время именно Шольц возглавлял федеральное министерство экономики и отвечал за финансовый регулятор, который не заметил крупнейшую мошенническую схему в истории Германии со времен Второй Мировой войны", — говорится в сообщении.

Bild пишет, что Шольц всегда отрицал свою личную ответственность за этот финансовый скандал. Однако Минэкономики ФРГ отклонило просьбу обнародовать содержание встреч между Марсалеком и представителями ведомства.

Аналитики в Германии сомневаются, что канцлер уйдет в отставку. В частности, члены "СДПГ" поддержали Шольца на партийной конференции.

"В то же время Борис Писториус недавно призвал Германию "готовиться к войне" — недавно левое крыло "СДПГ", вероятно, вообще могло потребовать исключения из партии за эти слова", — говорится в материале.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус призвал Европу готовиться к новым военным угрозам. По его словам, сейчас есть 5-8 лет, чтобы "наверстать упущенное" в области обороны.

Также мы писали, что немецкий банк KfW выделит более 24 миллионов евро для восстановления и укрепления энергетической инфраструктуры в Украине. При этом Укрэнерго и KfW уже заключили соответствующее соглашение.