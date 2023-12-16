Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Писториус призвал Европу готовиться к новым военным угрозам arrow

Писториус призвал Европу готовиться к новым военным угрозам

16 декабря 2023 17:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Писториус призвал Европу готовиться к новым военным угрозам
Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: REUTERS/Lisi Niesner
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал Европу готовиться к новым военным угрозам. По его словам, сейчас есть 5-8 лет, чтобы "наверстать упущенное" в области обороны.

Об этом Борис Писториус сказал для Welt am Sonntag.

Читайте также:

Военные угрозы для Европы

Глава Минобороны Германии предположил, что к концу десятилетия США переключают свое внимание на Индо-Тихоокеанский регион. По его словам, тогда Европа может испытать новые вызовы на фоне возможного сокращения американского военного присутствия.

"Мы, европейцы, должны больше участвовать в обеспечении безопасности на своем континенте, Мы имеем около 5-8 лет, чтобы наверстать потерянное, с точки зрения вооруженных сил, промышленности и общества", — подчеркнул Писториус.

Он не сказал, что именно может произойти в течение этих лет.

Писториус отметил, что РФ значительно увеличивает производство оружия для поддержки вторжения в Украину. К тому же, Москва угрожает странам Балтии, Грузии и Молдове.

"Мы можем столкнуться с опасностями в конце этого десятилетия. Но к тому времени мы будем к ним готовы", — считает он.

По словам министра, Европа осознает, что возможно, придется компенсировать американскую помощь Украине, если в Вашингтоне не смогут согласовать новое финансирование.

Напомним, журналисты немецкого издания BILD сообщили, что Россия планирует захватить территорию Украины за пределами четырех оккупированных областей страны на протяжении 2024-2026 годов. Такие заявления сделали неназванные разведывательные данные и источники. В то же время в ISW прокомментировали информацию, которую опубликовало западное издание.

Также мы писали, что в Германии бюджетный комитет Бундестага одобрил рамочное соглашение с французской компанией о производстве боеприпасов для Украины. Компания должна произвести 68 тысяч фугасных снарядов 155-мм для Вооруженных сил Украины за 278 млн евро.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

Актуальное по теме