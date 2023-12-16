Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал Европу готовиться к новым военным угрозам. По его словам, сейчас есть 5-8 лет, чтобы "наверстать упущенное" в области обороны.

Об этом Борис Писториус сказал для Welt am Sonntag.

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Глава Минобороны Германии предположил, что к концу десятилетия США переключают свое внимание на Индо-Тихоокеанский регион. По его словам, тогда Европа может испытать новые вызовы на фоне возможного сокращения американского военного присутствия.

"Мы, европейцы, должны больше участвовать в обеспечении безопасности на своем континенте, Мы имеем около 5-8 лет, чтобы наверстать потерянное, с точки зрения вооруженных сил, промышленности и общества", — подчеркнул Писториус.

Он не сказал, что именно может произойти в течение этих лет.

Писториус отметил, что РФ значительно увеличивает производство оружия для поддержки вторжения в Украину. К тому же, Москва угрожает странам Балтии, Грузии и Молдове.

"Мы можем столкнуться с опасностями в конце этого десятилетия. Но к тому времени мы будем к ним готовы", — считает он.

По словам министра, Европа осознает, что возможно, придется компенсировать американскую помощь Украине, если в Вашингтоне не смогут согласовать новое финансирование.

Напомним, журналисты немецкого издания BILD сообщили, что Россия планирует захватить территорию Украины за пределами четырех оккупированных областей страны на протяжении 2024-2026 годов. Такие заявления сделали неназванные разведывательные данные и источники. В то же время в ISW прокомментировали информацию, которую опубликовало западное издание.

Также мы писали, что в Германии бюджетный комитет Бундестага одобрил рамочное соглашение с французской компанией о производстве боеприпасов для Украины. Компания должна произвести 68 тысяч фугасных снарядов 155-мм для Вооруженных сил Украины за 278 млн евро.