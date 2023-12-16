Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав Європу готуватися до нових військових загроз. За його словами, наразі є 5–8 років, щоб "надолужити згаяне" в галузі оборони.

Про це Борис Пісторіус сказав для Welt am Sonntag.

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Очільник Міноборони Німеччини припустив, що до кінця десятиліття США переключають свою увагу на Індо-Тихоокеанський регіон. За його словами, тоді Європа може зазнати нових викликів на тлі можливого скорочення американської військової присутності.

"Ми, європейці, маємо більше брати участь у гарантуванні безпеки на своєму континенті, Ми маємо близько 5-8 років, щоб надолужити втрачене, з погляду збройних сил, промисловості та суспільства", — наголосив Пісторіус.

Він не сказав, що саме може статися протягом цих років.

Пісторіус зазначив, що РФ значно збільшує виробництво зброї для підтримки свого вторгнення в Україну. До того ж Москва загрожує країнам Балтії, Грузії та Молдові.

"Ми можемо зіткнутися із небезпеками наприкінці цього десятиліття. Але на той час ми будемо до них готові", — вважає він.

За словами міністра, Європа має усвідомлення того, що можливо, доведеться компенсувати американську допомогу Україні, якщо у Вашингтоні не зможуть погодити нове фінансування.

Нагадаємо, журналісти німецького видання BILD повідомили, що Росія планує захопити територію України за межами чотирьох окупованих областей країни впродовж 2024-2026 років. Такі заяви зробили неназвані розвідувальні дані та джерела. Водночас в ISW прокоментували таку інформацію, яку опублікувало західне видання.

Також ми писали, що у Німеччині бюджетний комітет Бундестагу схвалив рамкову угоду з французькою компанією про виробництво боєприпасів для України. Компанія має виготовити 68 тисяч фугасних снарядів 155-мм для Збройних сил України за 278 млн євро.