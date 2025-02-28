Угода України і США про копалини — заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі Володимир Зеленський висловився про спільну угоду сторін щодо корисних копалин. За його словами, цього недостатньо.

Про це Володимир Зеленський сказав у Білому домі у пʼятницю, 28 лютого.

Читайте також:

Що каже Зеленський про угоду України і США щодо копалин

Говорячи про угоду України і США щодо корисних копалин, Зеленський сказав, що цього документа недостатньо.

"Російські солдати будуть боятися нас, якщо ми будемо сильними. Якщо ми будемо недостатньо сильними, якщо ми будемо "пустими", якщо наші склади будуть пусті, ми не зможемо захищатися", — заявив президент.

Водночас український лідер відзначив, що угода з США також відкриє нові можливості для інвестицій та бізнесу. Крім того, це дозволить відкрити енергетичні термінали в Україні, яких ніколи не було.

"Ми бачимо справді гарну угоду. Для нас це дуже важливо і, я думаю, для безпеки Європи також. У нас найбільше сховище газу в Європі і ми можемо його використовувати. Ви можете підтримати енергетику і ми це зробимо, як Європа підтримала нас", — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Трамп відповів, чи звільнять росіяни окуповані території.

Крім того, президент США заявив, що його мають запам'ятати як миротворця. Він переконаний, що він рятує життя.