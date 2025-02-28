Соглашение Украины и США об ископаемых — заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме Владимир Зеленский высказался о совместном соглашении сторон по полезным ископаемым. По его словам, этого недостаточно.

Об этом Владимир Зеленский сказал в Белом доме в пятницу, 28 февраля.

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Говоря о соглашении Украины и США по полезным ископаемым, Зеленский сказал, что этого документа недостаточно.

"Российские солдаты будут бояться нас, если мы будем сильными. Если мы будем недостаточно сильными, если мы будем "пустыми", если наши склады будут пустые, мы не сможем защищаться", — заявил президент.

В то же время украинский лидер отметил, что соглашение с США также откроет новые возможности для инвестиций и бизнеса. Кроме того, это позволит открыть энергетические терминалы в Украине, которых никогда не было.

"Мы видим действительно хорошее соглашение. Для нас это очень важно и, я думаю, для безопасности Европы также. У нас самое большое хранилище газа в Европе и мы можем его использовать. Вы можете поддержать энергетику и мы это сделаем, как Европа поддержала нас", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, Трамп ответил, освободят ли россияне оккупированные территории.

Кроме того, президент США заявил, что его должны запомнить как миротворца. Он убежден, что он спасает жизни.