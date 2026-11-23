Ексміністр оборони Михайло Федоров. Фото: Михайло Федоров/Telegram

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану ухвалила рішення про примусовий привід на засідання колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Його тричі запрошували на засідання, однак він не з’явився. За застосування процедури приводу проголосували 8 із 14 членів комісії.

Про це передає журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

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Федоров тричі не прийшов на засідання ТСК

За словами очільника ТСК Олексія Гончаренка, комісія звернеться до Національної поліції, яка відповідно до закону виконує рішення тимчасових слідчих комісій про привід.

Раніше ТСК планувала заслухати Федорова щодо його бронювання від мобілізації через фонд "Східна Європа". У вересні комісія вже голосувала за примусовий привід представника цього фонду.

"Наша комісія сьогодні прийняла рішення про застосування процедури приводу до громадянина Федорова Михайла Альбертовича, який, на жаль, тричі проігнорував запрошення на засідання комісії. За це проголосувало 8 з 14 членів тимчасової слідчої комісії", — повідомив Гончаренко.

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Наступне засідання тимчасової слідчої комісії заплановане на 25 листопада о 15:00.

Як писали Новини.LIVE, 23 листопада на засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо справи "Карфаген" не з’явився жоден із п’ятьох запрошених. Серед них були колишній голова СБУ Василь Малюк, ексгенпрокурор Руслан Кравченко, директор НАБУ Семен Кривонос, керівник САП Олександр Клименко та детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов. За словами голови ТСК Олексія Гончаренка, це перший такий випадок за час роботи комісії, а наступне засідання заплановане на 25 листопада.

Зазначимо, що Михайло Федоров після звільнення з Міноборони погодився стати позаштатним радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто з питань оборонних інновацій. Під час зустрічі вони обговорили розвиток безпілотників, автономних систем, протиповітряної оборони та оборонних технологій. Водночас Федоров заявив, що залишатиметься в Україні та продовжить працювати над проєктами з посилення української оборони й залучення міжнародних ресурсів.