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Головна Новини дня Федоров став радником міністра оборони Італії з оборонних технологій

Федоров став радником міністра оборони Італії з оборонних технологій

Ua ru
28 серпня 2026 20:33
Федоров став радником глави Міноборони Італії: деталі
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто та ексміністр оборони України Михайло Федоров. Фото: Михайло Федоров/Facebook

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про початок міжнародної поїздки, присвяченої розвитку проєктів у сфері цифровізації та defense tech. Першу зустріч він провів із міністром оборони Італії Гвідо Крозетто, який запропонував йому стати своїм радником з оборонних інновацій. Незважаючи на це, основний фокус Федорова —розвиток української оборонної сфери.

Про це Федоров повідомив у своєму Facebook, передає Новини.LIVE

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Федоров допомагатиме Італії розвивати оборонні технології

Ексміністр оборони написав у своїх соціальних мережах, що під час зустрічі з Крозетто сторони обговорили розвиток дронів, автономних систем, протиповітряної оборони та defense tech-екосистеми.

Федоров подякував італійському міністру за особисту підтримку, довіру та пропозицію стати його радником щодо оборонних інновацій.

Він планує допомагати Італії розвивати оборонні технології країни:

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"У цій ролі допомагатиму Італії розвивати технології сучасної війни, покращувати сферу оборони та адаптуватися до нових безпекових викликів світу", — написав колишній міністр оборони України.

Основний фокус Федорова — українська оборона

Окремо Федоров наголосив, що його основний фокус залишається в Україні. Він продовжить працювати над проєктами, які мають посилювати українську оборону та сприяти залученню міжнародних ресурсів.

За словами колишнього міністра оборони, Україна має унікальний досвід технологічної війни, яким готова ділитися з міжнародними партнерами.

"Україна та наша команда мають унікальний досвід технологічної війни, яким ми готові ділитися з партнерами. Водночас мій головний фокус незмінний — продовжую працювати в Україні над проєктами, які посилюють нашу оборону та допомагають залучати міжнародні ресурси", — написав Михайло Федоров.

Він також зазначив, що майбутнє оборони залежить від здатності країн швидко тестувати та масштабувати нові рішення, поєднуючи технології з потужним виробництвом.

Міжнародна поїздка його команди продовжується. Попереду заплановані зустрічі з партнерами щодо цифровізації, оборонних технологій та розвитку нових проєктів.

Також відомо, що Михайло Федоров залишається жити і працювати в Україні.

"За підсумками першої робочої зустрічі Михайло Федоров погодився на позаштатній основі консультувати міністра оборони Італії щодо технологій сучасної війни та розвитку оборонних інновацій. Водночас його основною сферою діяльності залишається робота в Україні — над проєктами, пов’язаними з війною, посиленням обороноздатності держави та розвитком українського defense tech. Михайло Федоров залишається жити й працювати в Києві", — повідомила прессекретарка ексміністра оборони Сніжана Ракчеєва.

Федоров став радником міністра оборони Італії з оборонних технологій - фото 1
Михайло Федоров та Гвідо Крозетто. Фото: Михайло Федоров/Facebook

Раніше Новини.LIVE писали, що колишній міністр оборони України Михайло Федоров розповів, що після відставки планує зосередитися на розвитку венчурного фонду для залучення інвестицій в українські оборонні стартапи. Також він має намір працювати над аналітичним центром, займатися громадською діяльністю, спрямованою на "повернення до демократії", та викладати у закладах вищої освіти.

Ми повідомляли, що ТСК Верховної Ради викликала ексміністра оборони Михайла Федорова на засідання через низку запитань до його роботи. Засідання заплановане на 31 серпня о 13:00 у Києві.

Михайло Федоров Міноборони оборонна сфера ППО оборонні технології
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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