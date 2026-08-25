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Головна Новини дня ТСК Ради з питань оборони викликала на засідання ексміністра Федорова

ТСК Ради з питань оборони викликала на засідання ексміністра Федорова

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2026 10:37
ТСК Верховної Ради викликала Михайла Федорова на засідання 31 серпня
Колишній очільник Міноборони Михайло Федоров. Фото: Михайло Федоров/Telegram

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час воєнного стану запросила на своє засідання ексміністра оборони Михайла Федорова. За словами голови ТСК Олексія Гончаренка, у членів комісії виникло багато запитань до Федорова, на які вони хочуть отримати відповіді в межах свого дослідження. Засідання, на яке викликали колишнього міністра, заплановане на 31 серпня о 13:00 у Києві.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Олексія Гончаренка.

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ТСК
Запрошення Федорова на ТСК. Фото: Олексій Гончаренко/Telegram

У ТСК накопичилися питання до Федорова

За словами Гончаренка, комісія хоче отримати від ексміністра відповіді на питання, які виникли в межах її дослідження.

"З метою всебічного та об'єктивного з'ясування обставин, що становлять предмет розслідування, запрошуємо взяти участь у засіданні Комісії. Ваша присутність необхідна для надання пояснень та показань у межах дослідження інформації щодо операції "Мідас", оприлюдненої на офіційному сайті НАБУ", йдеться у документі.

Засідання ТСК заплановане на 31 серпня о 13:00 у Києві.

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Як писали Новини.LIVE, нещодавно Михайло Федоров заявив, що корупція під час війни безпосередньо впливає на обороноздатність України та закликав до системних змін у державному управлінні. Він наголосив на необхідності відновлення довіри суспільства, посилення інституцій та проведення безпечного демократичного процесу.

Після відставки з посади міністра оборони Михайло Федоров планує займатися венчурним фондом для залучення інвестицій у українські оборонні стартапи. Також він хоче розвивати аналітичний центр, займатися громадською діяльністю та викладати у вишах. Окремим напрямом його роботи стане розвиток defense tech, зокрема проєктів зі штучним інтелектом, роботизації та сенсоризації поля бою.

Верховна Рада Михайло Федоров Олексій Гончаренко Міноборони ТСК оборонки
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка

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