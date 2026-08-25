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ВСК Рады по вопросам обороны вызвала на заседание Федорова

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 10:37
ВСК Верховной Рады вызвала Михаила Федорова на заседание 31 августа
Бывший глава Минобороны Михаил Федоров. Фото: Михаил Федоров/Telegram

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время военного положения пригласила на свое заседание экс-министра обороны Михаила Федорова. По словам председателя ВСК Алексея Гончаренко, у членов комиссии возникло много вопросов к Федорову, на которые они хотят получить ответы в рамках своего расследования. Заседание, на которое вызвали бывшего министра, запланировано на 31 августа в 13:00 в Киеве.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Алексея Гончаренко.

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ТСК
Приглашение Федорова в ВСК. Фото: Алексей Гончаренко/Telegram

В ВСК накопились вопросы к Федорову

По словам Гончаренко, комиссия хочет получить от экс-министра ответы на вопросы, возникшие в рамках ее расследования.

"С целью всестороннего и объективного выяснения обстоятельств, составляющих предмет расследования, приглашаем принять участие в заседании Комиссии. Ваше присутствие необходимо для дачи объяснений и показаний в рамках расследования информации об операции "Мидас", опубликованной на официальном сайте НАБУ", говорится в документе.

Заседание ВСК запланировано на 31 августа в 13:00 в Киеве.

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Как писали Новини.LIVE, недавно Михаил Федоров заявил, что коррупция во время войны напрямую влияет на обороноспособность Украины, и призвал к системным изменениям в государственном управлении. Он подчеркнул необходимость восстановления доверия общества, укрепления институтов и обеспечения безопасного демократического процесса.

После отставки с поста министра обороны Михаил Федоров планирует заниматься венчурным фондом для привлечения инвестиций в украинские оборонные стартапы. Также он хочет развивать аналитический центр, заниматься общественной деятельностью и преподавать в вузах. Отдельным направлением его работы станет развитие defense tech, в частности проектов в области искусственного интеллекта, роботизации и сенсоризации поля боя.

Верховная Рада Михаил Федоров Алексей Гончаренко Минобороны ВСК по оборонке
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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