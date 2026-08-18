Федоров назвав головні проблеми української системи управління: звернення

Михайло Федоров. Фото: кадр з відео

Михайло Федоров після понад місяця протестів в Україні звернувся до суспільства із заявою про необхідність системних змін у державі. У своєму зверненні він порушив питання корупції, кризи управління, демократичного процесу та відповідальності влади. За його словами, Україна одночасно протистоїть російській агресії та внутрішнім викликам.

Про це він сказав у своєму зверненні, передає Новини.LIVE.

Федоров заявив про кризу управління в Україні

Ексміністр оборони наголосив, що в умовах війни країна не може працювати в режимі постійної тимчасовості, зокрема й у питанні управління обороною.

"У країні, яка щодня бореться за своє існування, оборонна політика не може перебувати у режимі тимчасовості", — заявив Федоров.

Окремо він порушив питання проведення виборів у разі тривалої війни. Федоров вважає, що Україна має шукати законний та безпечний механізм для відновлення повноцінного демократичного процесу навіть за умов затяжного протистояння. Він зазначив, що під час організації виборів необхідно врахувати можливість голосування військовослужбовців, українців за кордоном та жителів прифронтових територій, а також гарантувати безпеку виборчого процесу.

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Федоров також розкритикував ситуації, коли під час ухвалення державних рішень професійність може поступатися особистій лояльності. На його думку, сучасна держава має працювати за принципом відповідальності за конкретний результат. Значну частину звернення він присвятив проблемі корупції. Федоров наголосив, що під час війни корупційні втрати безпосередньо впливають на обороноздатність країни, адже кошти, які могли б бути спрямовані на армію, можуть опинитися поза державними потребами.

"Корупція під час війни — це не просто фінансова проблема. Це питання нашої здатності вижити і перемогти", — підкреслив він.

На думку Федорова, однією з головних проблем є системна криза управління. Він закликав до створення державної системи, у якій результат має бути важливішим за політичну лояльність, а інституції — сильнішими за окремих людей. Ексміністр також наголосив на необхідності відновлення довіри між громадянами та державою. За його словами, українці готові витримувати складнощі війни, але очікують від влади чесності, пояснення рішень та відповідальності за їхні наслідки.

Федоров зазначив, що Україна має вийти з війни не просто державою, яка вистояла, а сильнішою, справедливішою та вільнішою країною. Він закликав будувати систему, у якій влада працює на громадян, а українці залишаються джерелом державної влади.

Як повідомляли Новини.LIVE, колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що не планує залишати державну службу чи переходити у бізнес під час повномасштабної війни. За його словами, після звільнення з посади він отримував різні пропозиції щодо подальшої роботи, зокрема від представників інших країн, однак наразі не розглядає можливість переходу до бізнесу.

Як повідомляли Новини.LIVE, Михайло Федоров заявив, що його звільнення могло бути пов’язане з реформуванням системи оборонних закупівель. За його словами, зміни у роботі Міністерства оборони могли зачепити інтереси впливових груп. Федоров стверджує, що на нього та його команду через це чинили значний тиск.