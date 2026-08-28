Федоров стал советником главы Министерства обороны Италии: подробности

Министр обороны Италии Гвидо Кроцетто и бывший министр обороны Украины Михаил Федоров. Фото: Михаил Федоров/Facebook

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о начале международной поездки, посвященной развитию проектов в сфере цифровизации и defense tech. Первую встречу он провел с министром обороны Италии Гвидо Кроцетто, который предложил ему стать своим советником по оборонным инновациям. Несмотря на это, основное внимание Федоров уделяет развитию украинской оборонной сферы.

Об этом Федоров сообщил в своем Facebook, передает Новини.LIVE.

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Федоров будет помогать Италии развивать оборонные технологии

Экс-министр обороны написал в своих социальных сетях, что во время встречи с Кроцетто стороны обсудили развитие дронов, автономных систем, противовоздушной обороны и экосистемы defense tech.

Федоров поблагодарил итальянского министра за личную поддержку, доверие и предложение стать его советником по вопросам оборонных инноваций.

Он планирует помогать Италии развивать оборонные технологии страны:

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"В этой роли я буду помогать Италии развивать технологии современной войны, совершенствовать сферу обороны и адаптироваться к новым вызовам в области безопасности, стоящим перед миром", — написал бывший министр обороны Украины.

Основной фокус Федорова — украинская оборона

Отдельно Федоров подчеркнул, что его основное внимание по-прежнему сосредоточено на Украине. Он продолжит работать над проектами, призванными укреплять украинскую оборону и способствовать привлечению международных ресурсов.

По словам бывшего министра обороны, Украина обладает уникальным опытом технологической войны, которым готова делиться с международными партнерами.

"Украина и наша команда обладают уникальным опытом технологической войны, которым мы готовы делиться с партнерами. В то же время мой главный приоритет остается прежним — я продолжаю работать в Украине над проектами, которые укрепляют нашу оборону и помогают привлекать международные ресурсы", — написал Михаил Федоров.

Он также отметил, что будущее обороны зависит от способности стран быстро тестировать и масштабировать новые решения, сочетая технологии с мощным производством.

Международная поездка его команды продолжается. Впереди запланированы встречи с партнерами по вопросам цифровизации, оборонных технологий и развития новых проектов.

Также известно, что Михаил Федоров остается жить и работать в Украине.

"По итогам первой рабочей встречи Михаил Федоров согласился на внештатной основе консультировать министра обороны Италии по вопросам технологий современной войны и развития оборонных инноваций. В то же время его основной сферой деятельности остается работа в Украине — над проектами, связанными с войной, укреплением обороноспособности государства и развитием украинского defense tech. Михаил Федоров по-прежнему живет и работает в Киеве", — сообщила пресс-секретарь экс-министра обороны Снежана Ракчеева.

Михаил Федоров и Гвидо Крозетто. Фото: Михаил Федоров/Facebook

Ранее Новини.LIVE писали, что бывший министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал, что после отставки планирует сосредоточиться на развитии венчурного фонда для привлечения инвестиций в украинские оборонные стартапы. Также он намерен работать над созданием аналитического центра, заниматься общественной деятельностью, направленной на "возвращение к демократии", и преподавать в высших учебных заведениях.

Мы сообщали, что Временная специальная комиссия Верховной Рады вызвала экс-министра обороны Михаила Федорова на заседание в связи с рядом вопросов, касающихся его работы. Заседание запланировано на 31 августа в 13:00 в Киеве.