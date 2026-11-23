Бывший министр обороны Михаил Федоров. Фото: Михаил Федоров/Telegram

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения приняла решение о принудительном приводе на заседание бывшего министра обороны Михаила Федорова. Его трижды приглашали на заседание, однако он не явился. За применение процедуры привода проголосовали 8 из 14 членов комиссии.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

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Федоров трижды не явился на заседание ВСК

По словам главы ВСК Алексея Гончаренко, комиссия обратится в Национальную полицию, которая в соответствии с законом исполняет решения временных следственных комиссий о приводе.

Ранее ВСК планировала заслушать Федорова по поводу его освобождения от мобилизации через фонд "Восточная Европа". В сентябре комиссия уже голосовала за принудительный привод представителя этого фонда.

"Наша комиссия сегодня приняла решение о применении процедуры привода в отношении гражданина Федорова Михаила Альбертовича, который, к сожалению, трижды проигнорировал приглашения на заседания комиссии. За это проголосовали 8 из 14 членов временной следственной комиссии", — сообщил Гончаренко.

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Следующее заседание временной следственной комиссии запланировано на 25 ноября в 15:00.

Как писали Новини.LIVE, 23 ноября на заседание временной следственной комиссии Верховной Рады по делу "Карфаген" не явился ни один из пяти приглашенных. Среди них были бывший глава СБУ Василий Малюк, экс-генпрокурор Руслан Кравченко, директор НАБУ Семен Кривонос, руководитель САП Александр Клименко и детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов. По словам председателя ВСК Алексея Гончаренко, это первый подобный случай за время работы комиссии, а следующее заседание запланировано на 25 ноября.

Отметим, что Михаил Федоров после увольнения из Минобороны согласился стать внештатным советником министра обороны Италии Гвидо Кроцетто по вопросам оборонных инноваций. В ходе встречи они обсудили развитие беспилотников, автономных систем, противовоздушной обороны и оборонных технологий. При этом Федоров заявил, что останется в Украине и продолжит работать над проектами по укреплению украинской обороны и привлечению международных ресурсов.