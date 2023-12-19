Трамп цитує Путіна і нагадує Гітлера у словах про Джо Байдена

Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Evan Vucci

У ході нещодавнього виступу Дональд Трамп зробив низку заяв, спрямованих проти лідера США Джо Байдена. Трамп стверджував, що Байден є "загрозою демократії", при цьому він посилався на слова російського лідера Володимира Путіна і повторював Адольфа Гітлера.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

Трамп намагається очорнити Байдена за допомогою цитування Путіна

У повідомленні йдеться, що Трамп, виступаючи на передвиборчому мітингу в манері, схожому на Адольфа Гітлера, висловив думку про те, що іммігранти "забруднюють кров країни".

Трамп також звернувся до своїх прихильників у штаті Нью-Гемпшир, де назвав Байдена "загрозою для демократії" і зазначив, що Путін поділяє його думку. як "дуже шанованого" і назвавши північнокорейського диктатора Кім Чен Ина "дуже милим".

Виступи Байдена нагадують риторику Гітлера

Представник передвиборчого штабу Байдена Аммар Мусса заявив, що виступи Трампа в Нью-Гемпширі нагадували риторику Адольфа Гітлера. Він підкреслив, що Трамп, говорячи про іммігрантів, заявив:

"Вони заражають кров нашої країни. Це вони роблять. Вони заражають психіатричні клініки та в'язниці по всьому світу, не тільки в Південній Америці, а й у всьому світі. Вони прибувають до нашої країни з Африки, Азії та всього світу".

На думку Муси, подібні висловлювання Трампа демонструють його зразки для наслідування, включаючи повторення Гітлера, вихваляння Кім Чен Іна та цитування Путіна, що, на його думку, становить загрозу для американської демократії.

Нагадаємо, що у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США в 2024 році, ймовірно, буде кардинальна зміна політики Америки з низки ключових питань. Очікується, що Трамп переосмислить підхід США до конфлікту в Україні, перегляне торговельні зв'язки з Китаєм та роль країни в НАТО.