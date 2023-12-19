Трамп цитирует Путина и напоминает Гитлера в словах про Джо Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Evan Vucci

В ходе недавнего выступления Дональд Трамп сделал ряд заявлений, направленных против лидера США Джо Байдена. Трамп утверждал, что Байден представляет собой "угрозу демократии", при этом он ссылался на слова российского лидера Владимира Путина и повторял Адольфа Гитлера.

Об этом сообщает CNN.

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В сообщении говорится, что Трамп, выступая на предвыборном митинге в манере, сродни Адольфу Гитлеру, выразил мнение о том, что иммигранты "загрязняют кровь страны".

Трамп также обратился к своим сторонникам в штате Нью-Гэмпшир, где назвал Байдена "угрозой для демократии" и отметил, что Путин разделяет его мнение. При этом он высказался положительно о двух других иностранных лидерах с авторитарными взглядами, охарактеризовав венгерского премьер-министра Виктора Орбана как "очень уважаемого" и назвав северокорейского диктатора Ким Чен Ына "очень милым".

Выступления Байдена напоминают риторику Гитлера

Представитель предвыборного штаба Байдена Аммар Мусса заявил, что выступления Трампа в Нью-Гэмпшире напоминали риторику Адольфа Гитлера. Он подчеркнул, что Трамп, говоря об иммигрантах, заявил:

"Они заражают кровь нашей страны. Это они делают. Они заражают психиатрические клиники и тюрьмы по всему миру, не только в Южной Америке, но и во всем мире. Они прибывают в нашу страну из Африки, Азии и всего остального мира".

По мнению Муссы, подобные высказывания Трампа демонстрируют его образцы для подражания, включая повторение Гитлера, восхваление Ким Чен Ына и цитирование Путина, что, по его мнению, представляет угрозу для американской демократии.

Напомним, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году, вероятно, последует кардинальное изменение политики Америки по ряду ключевых вопросов. Ожидается, что Трамп переосмыслит подход США к конфликту в Украине, пересмотрит торговые связи с Китаем и роль страны в НАТО.