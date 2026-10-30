АЗС в Україні. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 30 жовтня, в Україні дещо змінилися ціни на окремі види автомобільного пального. Дві великі мережі АЗС підвищили вартість автогазу. Водночас ціни на бензин і дизель залишилися без змін.

Про це інформує Новини.LIVE.

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Ціни на пальне в Україні 30 жовтня

На ринку автогазу відбулося чергове локальне подорожчання. Мережі WOG та SOCAR підвищили вартість газу на 1 грн/л. Тепер літр автогазу на WOG коштує 59,90 грн, а на SOCAR — 59,50 грн.

Після перегляду цін вартість газу на WOG зрівнялася з ціною в мережі ОККО, де літр також коштує 59,90 грн. Водночас на "Укрнафті" та UPG вартість автогазу залишилася незмінною — 55,90 грн/л та 56,90 грн/л відповідно.

Дизельне пальне 30 жовтня зберегло попередню вартість у всіх зазначених мережах. Найдешевші стандартні марки дизелю пропонують UPG та "Укрнафта" — по 102,90 грн/л. Найвища ціна на преміальне дизельне пальне зафіксована в мережі SOCAR — 111 грн/л.

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Також без змін залишилися ціни на бензин А-92, А-95 та преміальні марки.

Скільки коштує бензин, дизель і газ на АЗС 30 жовтня

Вартість пального у великих мережах автозаправних станцій така:

ОККО:

Бензин Pulls 100 — 102,90 грн/л;

Бензин Pulls 95 — 95,90 грн/л;

Бензин А-95 Євро — 92,90 грн/л;

ДП Pulls — 109,90 грн/л;

ДП Євро — 106,90 грн/л;

Автогаз — 59,90 грн/л.

WOG:

Бензин 100 — 102,90 грн/л;

Бензин 95 (Mustang) — 95,90 грн/л;

Бензин 95 Євро — 92,90 грн/л;

ДП Mustang — 109,90 грн/л;

ДП Євро-5 — 106,90 грн/л;

Автогаз — 59,90 грн/л (+1 грн).

SOCAR:

Бензин NANO 100 — 105,00 грн/л;

Бензин NANO 95 — 98,90 грн/л;

Бензин А-95 — 95,90 грн/л;

ДП NANO Extro — 111,00 грн/л;

ДП NANO — 108,00 грн/л;

Автогаз — 59,50 грн/л (+1 грн).

Укрнафта:

Бензин 95 (Energy) — 91,90 грн/л;

Бензин А-95 — 88,90 грн/л;

Бензин А-92 — 86,90 грн/л;

ДП (Energy) — 104,90 грн/л;

ДП — 102,90 грн/л;

Автогаз — 55,90 грн/л.

UPG:

Бензин UPG 100 — 100,90 грн/л;

Бензин UPG 95 — 92,90 грн/л;

Бензин А-95 — 89,90 грн/л;

ДП upgDIESEL — 104,90 грн/л;

ДП EURO DIESEL — 102,90 грн/л;

Автогаз — 56,90 грн/л.

Новини.LIVE інформували, що мережі АЗС в Україні самостійно оплачують встановлення мобільних укриттів для захисту від російських атак. Вартість споруди на десятьох людей уже становить від 1,4 до 2 млн гривень і продовжує зростати. Через значні витрати дозволити собі такий захист поки можуть переважно великі мережі заправок.

Новини.LIVE писали, що паливний експерт Дмитро Льоушкін заявив, що дефіциту пального в Україні не очікується. Він закликав водіїв не скуповувати бензин і талони наперед, оскільки останні мають обмежений термін дії. За його словами, така покупка може виявитися невигідною, якщо ціни не зростуть до завершення терміну дії талонів.