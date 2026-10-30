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Головна Новини дня Ціни на пальне зростають: вартість дизелю на АЗС сьогодні

Ціни на пальне зростають: вартість дизелю на АЗС сьогодні

Ua ru
30 жовтня 2026 09:20
Ціни на АЗС 30 жовтня: де подорожчало пальне Новини.LIVE
АЗС в Україні. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 30 жовтня, в Україні дещо змінилися ціни на окремі види автомобільного пального. Дві великі мережі АЗС підвищили вартість автогазу. Водночас ціни на бензин і дизель залишилися без змін.

Про це інформує Новини.LIVE.

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Ціни на пальне в Україні 30 жовтня

На ринку автогазу відбулося чергове локальне подорожчання. Мережі WOG та SOCAR підвищили вартість газу на 1 грн/л. Тепер літр автогазу на WOG коштує 59,90 грн, а на SOCAR — 59,50 грн.

Після перегляду цін вартість газу на WOG зрівнялася з ціною в мережі ОККО, де літр також коштує 59,90 грн. Водночас на "Укрнафті" та UPG вартість автогазу залишилася незмінною — 55,90 грн/л та 56,90 грн/л відповідно.

Дизельне пальне 30 жовтня зберегло попередню вартість у всіх зазначених мережах. Найдешевші стандартні марки дизелю пропонують UPG та "Укрнафта" — по 102,90 грн/л. Найвища ціна на преміальне дизельне пальне зафіксована в мережі SOCAR — 111 грн/л.

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Також без змін залишилися ціни на бензин А-92, А-95 та преміальні марки.

Скільки коштує бензин, дизель і газ на АЗС 30 жовтня

Вартість пального у великих мережах автозаправних станцій така:

ОККО:

  • Бензин Pulls 100 — 102,90 грн/л;
  • Бензин Pulls 95 — 95,90 грн/л;
  • Бензин А-95 Євро — 92,90 грн/л;
  • ДП Pulls — 109,90 грн/л;
  • ДП Євро — 106,90 грн/л;
  • Автогаз — 59,90 грн/л.

WOG:

  • Бензин 100 — 102,90 грн/л;
  • Бензин 95 (Mustang) — 95,90 грн/л;
  • Бензин 95 Євро — 92,90 грн/л;
  • ДП Mustang — 109,90 грн/л;
  • ДП Євро-5 — 106,90 грн/л;
  • Автогаз — 59,90 грн/л (+1 грн).

SOCAR:

  • Бензин NANO 100 — 105,00 грн/л;
  • Бензин NANO 95 — 98,90 грн/л;
  • Бензин А-95 — 95,90 грн/л;
  • ДП NANO Extro — 111,00 грн/л;
  • ДП NANO — 108,00 грн/л;
  • Автогаз — 59,50 грн/л (+1 грн).

Укрнафта:

  • Бензин 95 (Energy) — 91,90 грн/л;
  • Бензин А-95 — 88,90 грн/л;
  • Бензин А-92 — 86,90 грн/л;
  • ДП (Energy) — 104,90 грн/л;
  • ДП — 102,90 грн/л;
  • Автогаз — 55,90 грн/л.

UPG:

  • Бензин UPG 100 — 100,90 грн/л;
  • Бензин UPG 95 — 92,90 грн/л;
  • Бензин А-95 — 89,90 грн/л;
  • ДП upgDIESEL — 104,90 грн/л;
  • ДП EURO DIESEL — 102,90 грн/л;
  • Автогаз — 56,90 грн/л.

Новини.LIVE інформували, що мережі АЗС в Україні самостійно оплачують встановлення мобільних укриттів для захисту від російських атак. Вартість споруди на десятьох людей уже становить від 1,4 до 2 млн гривень і продовжує зростати. Через значні витрати дозволити собі такий захист поки можуть переважно великі мережі заправок.

Новини.LIVE писали, що паливний експерт Дмитро Льоушкін заявив, що дефіциту пального в Україні не очікується. Він закликав водіїв не скуповувати бензин і талони наперед, оскільки останні мають обмежений термін дії. За його словами, така покупка може виявитися невигідною, якщо ціни не зростуть до завершення терміну дії талонів.

ціни на паливо бензин Україна АЗС дизпаливо Ціни на пальне дизель
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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