АЗС в Украине. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В пятницу, 30 октября, в Украине несколько изменились цены на отдельные виды автомобильного топлива. Две крупные сети АЗС повысили стоимость автогаза. При этом цены на бензин и дизельное топливо остались без изменений.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Цены на топливо в Украине 30 октября

На рынке автогаза произошло очередное локальное подорожание. Сети WOG и SOCAR повысили стоимость газа на 1 грн/л. Теперь литр автогаза на WOG стоит 59,90 грн, а на SOCAR — 59,50 грн.

После пересмотра цен стоимость газа на WOG сравнялась с ценой в сети ОККО, где литр также стоит 59,90 грн. В то же время на "Укрнафте" и UPG стоимость автогаза осталась неизменной — 55,90 грн/л и 56,90 грн/л соответственно.

Дизельное топливо 30 октября сохранило прежнюю стоимость во всех указанных сетях. Самые дешевые стандартные марки дизельного топлива предлагают UPG и "Укрнафта" — по 102,90 грн/л. Самая высокая цена на премиальное дизельное топливо зафиксирована в сети SOCAR — 111 грн/л.

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Также без изменений остались цены на бензин А-92, А-95 и премиальные марки.

Сколько стоит бензин, дизель и газ на АЗС 30 октября

Стоимость топлива в крупных сетях автозаправочных станций следующая:

ОККО:

Бензин Pulls 100 — 102,90 грн/л;

Бензин Pulls 95 — 95,90 грн/л;

Бензин А-95 Евро — 92,90 грн/л;

Дизельное топливо Pulls — 109,90 грн/л;

Дизельное топливо "Евро" — 106,90 грн/л;

Автогаз — 59,90 грн/л.

WOG:

Бензин 100 — 102,90 грн/л;

Бензин 95 (Mustang) — 95,90 грн/л;

Бензин 95 Евро — 92,90 грн/л;

Дизельное топливо Mustang — 109,90 грн/л;

Дизельное топливо Евро-5 — 106,90 грн/л;

Автогаз — 59,90 грн/л (+1 грн).

SOCAR:

Бензин NANO 100 — 105,00 грн/л;

Бензин NANO 95 — 98,90 грн/л;

Бензин А-95 — 95,90 грн/л;

Дизельное топливо NANO Extro — 111,00 грн/л;

Дизельное топливо NANO — 108,00 грн/л;

Автогаз — 59,50 грн/л (+1 грн).

Укрнафта:

Бензин 95 (Energy) — 91,90 грн/л;

Бензин А-95 — 88,90 грн/л;

Бензин А-92 — 86,90 грн/л;

Дизельное топливо (Energy) — 104,90 грн/л;

Дизельное топливо — 102,90 грн/л;

Автогаз — 55,90 грн/л.

UPG:

Бензин UPG 100 — 100,90 грн/л;

Бензин UPG 95 — 92,90 грн/л;

Бензин А-95 — 89,90 грн/л;

Дизельное топливо upgDIESEL — 104,90 грн/л;

Дизельное топливо EURO DIESEL — 102,90 грн/л;

Автогаз — 56,90 грн/л.

Новини.LIVE сообщали, что сети АЗС в Украине самостоятельно оплачивают установку мобильных укрытий для защиты от российских атак. Стоимость сооружения на десять человек уже составляет от 1,4 до 2 млн гривен и продолжает расти. Из-за значительных затрат позволить себе такую защиту пока могут преимущественно крупные сети заправок.

Новини.LIVE писали, что эксперт по топливу Дмитрий Леушкин заявил, что дефицита топлива в Украине не ожидается. Он призвал водителей не скупать бензин и талоны заранее, поскольку последние имеют ограниченный срок действия. По его словам, такая покупка может оказаться невыгодной, если цены не вырастут до истечения срока действия талонов.