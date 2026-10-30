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Главная Новости дня Цены на топливо растут: стоимость дизеля на АЗС сегодня

Цены на топливо растут: стоимость дизеля на АЗС сегодня

Ua ru
30 октября 2026 09:20
Цены на АЗС 30 октября: где подорожало топливо Новини.LIVE
АЗС в Украине. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В пятницу, 30 октября, в Украине несколько изменились цены на отдельные виды автомобильного топлива. Две крупные сети АЗС повысили стоимость автогаза. При этом цены на бензин и дизельное топливо остались без изменений.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Цены на топливо в Украине 30 октября

На рынке автогаза произошло очередное локальное подорожание. Сети WOG и SOCAR повысили стоимость газа на 1 грн/л. Теперь литр автогаза на WOG стоит 59,90 грн, а на SOCAR — 59,50 грн.

После пересмотра цен стоимость газа на WOG сравнялась с ценой в сети ОККО, где литр также стоит 59,90 грн. В то же время на "Укрнафте" и UPG стоимость автогаза осталась неизменной — 55,90 грн/л и 56,90 грн/л соответственно.

Дизельное топливо 30 октября сохранило прежнюю стоимость во всех указанных сетях. Самые дешевые стандартные марки дизельного топлива предлагают UPG и "Укрнафта" — по 102,90 грн/л. Самая высокая цена на премиальное дизельное топливо зафиксирована в сети SOCAR — 111 грн/л.

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Также без изменений остались цены на бензин А-92, А-95 и премиальные марки.

Сколько стоит бензин, дизель и газ на АЗС 30 октября

Стоимость топлива в крупных сетях автозаправочных станций следующая:

ОККО:

  • Бензин Pulls 100 — 102,90 грн/л;
  • Бензин Pulls 95 — 95,90 грн/л;
  • Бензин А-95 Евро — 92,90 грн/л;
  • Дизельное топливо Pulls — 109,90 грн/л;
  • Дизельное топливо "Евро" — 106,90 грн/л;
  • Автогаз — 59,90 грн/л.

WOG:

  • Бензин 100 — 102,90 грн/л;
  • Бензин 95 (Mustang) — 95,90 грн/л;
  • Бензин 95 Евро — 92,90 грн/л;
  • Дизельное топливо Mustang — 109,90 грн/л;
  • Дизельное топливо Евро-5 — 106,90 грн/л;
  • Автогаз — 59,90 грн/л (+1 грн).

SOCAR:

  • Бензин NANO 100 — 105,00 грн/л;
  • Бензин NANO 95 — 98,90 грн/л;
  • Бензин А-95 — 95,90 грн/л;
  • Дизельное топливо NANO Extro — 111,00 грн/л;
  • Дизельное топливо NANO — 108,00 грн/л;
  • Автогаз — 59,50 грн/л (+1 грн).

Укрнафта:

  • Бензин 95 (Energy) — 91,90 грн/л;
  • Бензин А-95 — 88,90 грн/л;
  • Бензин А-92 — 86,90 грн/л;
  • Дизельное топливо (Energy) — 104,90 грн/л;
  • Дизельное топливо — 102,90 грн/л;
  • Автогаз — 55,90 грн/л.

UPG:

  • Бензин UPG 100 — 100,90 грн/л;
  • Бензин UPG 95 — 92,90 грн/л;
  • Бензин А-95 — 89,90 грн/л;
  • Дизельное топливо upgDIESEL — 104,90 грн/л;
  • Дизельное топливо EURO DIESEL — 102,90 грн/л;
  • Автогаз — 56,90 грн/л.

Новини.LIVE сообщали, что сети АЗС в Украине самостоятельно оплачивают установку мобильных укрытий для защиты от российских атак. Стоимость сооружения на десять человек уже составляет от 1,4 до 2 млн гривен и продолжает расти. Из-за значительных затрат позволить себе такую защиту пока могут преимущественно крупные сети заправок.

Новини.LIVE писали, что эксперт по топливу Дмитрий Леушкин заявил, что дефицита топлива в Украине не ожидается. Он призвал водителей не скупать бензин и талоны заранее, поскольку последние имеют ограниченный срок действия. По его словам, такая покупка может оказаться невыгодной, если цены не вырастут до истечения срока действия талонов.

цены на топливо бензин Украина АЗС дизтопливо Цены на топливо дизель
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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