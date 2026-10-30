Цены на топливо растут: стоимость дизеля на АЗС сегодня
В пятницу, 30 октября, в Украине несколько изменились цены на отдельные виды автомобильного топлива. Две крупные сети АЗС повысили стоимость автогаза. При этом цены на бензин и дизельное топливо остались без изменений.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Цены на топливо в Украине 30 октября
На рынке автогаза произошло очередное локальное подорожание. Сети WOG и SOCAR повысили стоимость газа на 1 грн/л. Теперь литр автогаза на WOG стоит 59,90 грн, а на SOCAR — 59,50 грн.
После пересмотра цен стоимость газа на WOG сравнялась с ценой в сети ОККО, где литр также стоит 59,90 грн. В то же время на "Укрнафте" и UPG стоимость автогаза осталась неизменной — 55,90 грн/л и 56,90 грн/л соответственно.
Дизельное топливо 30 октября сохранило прежнюю стоимость во всех указанных сетях. Самые дешевые стандартные марки дизельного топлива предлагают UPG и "Укрнафта" — по 102,90 грн/л. Самая высокая цена на премиальное дизельное топливо зафиксирована в сети SOCAR — 111 грн/л.
Также без изменений остались цены на бензин А-92, А-95 и премиальные марки.
Сколько стоит бензин, дизель и газ на АЗС 30 октября
Стоимость топлива в крупных сетях автозаправочных станций следующая:
ОККО:
- Бензин Pulls 100 — 102,90 грн/л;
- Бензин Pulls 95 — 95,90 грн/л;
- Бензин А-95 Евро — 92,90 грн/л;
- Дизельное топливо Pulls — 109,90 грн/л;
- Дизельное топливо "Евро" — 106,90 грн/л;
- Автогаз — 59,90 грн/л.
WOG:
- Бензин 100 — 102,90 грн/л;
- Бензин 95 (Mustang) — 95,90 грн/л;
- Бензин 95 Евро — 92,90 грн/л;
- Дизельное топливо Mustang — 109,90 грн/л;
- Дизельное топливо Евро-5 — 106,90 грн/л;
- Автогаз — 59,90 грн/л (+1 грн).
SOCAR:
- Бензин NANO 100 — 105,00 грн/л;
- Бензин NANO 95 — 98,90 грн/л;
- Бензин А-95 — 95,90 грн/л;
- Дизельное топливо NANO Extro — 111,00 грн/л;
- Дизельное топливо NANO — 108,00 грн/л;
- Автогаз — 59,50 грн/л (+1 грн).
Укрнафта:
- Бензин 95 (Energy) — 91,90 грн/л;
- Бензин А-95 — 88,90 грн/л;
- Бензин А-92 — 86,90 грн/л;
- Дизельное топливо (Energy) — 104,90 грн/л;
- Дизельное топливо — 102,90 грн/л;
- Автогаз — 55,90 грн/л.
UPG:
- Бензин UPG 100 — 100,90 грн/л;
- Бензин UPG 95 — 92,90 грн/л;
- Бензин А-95 — 89,90 грн/л;
- Дизельное топливо upgDIESEL — 104,90 грн/л;
- Дизельное топливо EURO DIESEL — 102,90 грн/л;
- Автогаз — 56,90 грн/л.
Новини.LIVE сообщали, что сети АЗС в Украине самостоятельно оплачивают установку мобильных укрытий для защиты от российских атак. Стоимость сооружения на десять человек уже составляет от 1,4 до 2 млн гривен и продолжает расти. Из-за значительных затрат позволить себе такую защиту пока могут преимущественно крупные сети заправок.
Новини.LIVE писали, что эксперт по топливу Дмитрий Леушкин заявил, что дефицита топлива в Украине не ожидается. Он призвал водителей не скупать бензин и талоны заранее, поскольку последние имеют ограниченный срок действия. По его словам, такая покупка может оказаться невыгодной, если цены не вырастут до истечения срока действия талонов.