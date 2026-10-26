АЗС "Укрнафты" с охраной. Фото: forbes.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрнафты"

В Украине стремительно дорожают мобильные укрытия для АЗС, которые компании вынуждены устанавливать за собственные средства для защиты от российских атак. Стоимость защитного сооружения, рассчитанного на десять человек, уже составляет от 1,4 до 2 млн гривен, из-за чего позволить себе такие расходы могут преимущественно крупные сети АЗС.

Об этом эксперт топливного рынка Сергей Куюн заявил в эфире программы "День.LIVE", сообщает Новини.LIVE.

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Стоимость защиты АЗС от российских атак

По словам Куюна, государство предоставило автозаправочным сетям доступ к системе оперативного информирования о перемещении российских беспилотников. При этом финансирование защитных сооружений полностью возложено на сами компании.

Эксперт рассказал, что из-за повышенного спроса производители мобильных укрытий существенно повысили цены.

"Укрытие на 10 человек, в зависимости от модификации, стоит от 1,4 до 2 миллионов гривен", — сообщил Куюн.

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По словам Куюна, стоимость таких конструкций продолжает расти.

"Производители почувствовали спрос, и цены просто взлетели вверх", — подчеркнул эксперт.

Мобильное укрытие из бетона. Фото: ОККО

Куюн добавил, что из-за значительных расходов мобильные укрытия в настоящее время преимущественно устанавливают крупные сети АЗС. Небольшие компании имеют ограниченные финансовые возможности для обустройства такой защиты.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в результате российской атаки на Киев повреждения получили жилые дома и АЗС. В нескольких районах столицы зафиксировали разрушения и падение обломков. В результате удара пострадали мирные жители.

Также Новини.LIVE писал, что в сентябре российские войска уничтожили четыре нефтебазы крупных украинских операторов. По данным Куюна, атаки нанесли существенный ущерб топливной инфраструктуре. В то же время диверсификация поставок и накопленные запасы позволили избежать дефицита топлива.