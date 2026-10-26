АЗС "Укрнафти" з захистом. Фото: forbes.ua з посиланням на пресслужбу "Укрнафти"

В Україні стрімко дорожчають мобільні укриття для АЗС, які компанії змушені встановлювати власним коштом для захисту від російських атак. Вартість захисної споруди, розрахованої на десять людей, уже становить від 1,4 до 2 млн гривень, через що дозволити собі такі витрати можуть переважно великі мережі АЗС.

Про це експерт паливного ринку Сергій Куюн заявив в ефірі програми "День.LIVE", повідомляє Новини.LIVE.

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Вартість захисту АЗС від російських атак

За словами Куюна, держава надала автозаправним мережам доступ до системи оперативного інформування про переміщення російських безпілотників. При цьому фінансування захисних споруд повністю покладене на самі компанії.

Експерт розповів, що через підвищений попит виробники мобільних укриттів суттєво збільшили ціни.

"Укриття на 10 людей, залежно від модифікації, коштує від 1,4 до 2 мільйонів гривень", — повідомив Куюн.

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За словами Куюна, вартість таких конструкцій продовжує зростати.

"Виробники відчули попит, і ціни просто полетіли вгору", — наголосив експерт.

Мобільне укриття з бетону. Фото: ОККО

Куюн додав, що через значні витрати мобільні укриття наразі переважно встановлюють великі мережі АЗС. Менші компанії мають обмежені фінансові можливості для облаштування такого захисту.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що внаслідок російської атаки на Київ пошкоджень зазнали житлові будинки та АЗС. У кількох районах столиці зафіксували руйнування та падіння уламків. Внаслідок удару були постраждалі серед мирних жителів.

Також Новини.LIVE писав, що у вересні російські війська знищили чотири нафтобази великих українських операторів. За даними Куюна, атаки завдали суттєвих втрат паливній інфраструктурі. Водночас диверсифікація постачань і накопичені запаси дозволили уникнути дефіциту пального.