Фурса спрогнозував зниження цін на пальне в Україні

Кораблі в Ормузькій протоці.

Економіст Сергій Фурса заявив, що розблокування Ормузької протоки призведе до зниження світових цін на енергоносії. Ринок нафти залишається виснаженим після кількох місяців дефіциту, тому різкого повернення до цін початку року очікувати не варто. Вартість нафти марки Brent перевищує 100 доларів за барель.

Про це Сергій Фурса розповів в ефірі День.LIVE.

Експерт зазначив, що відкриття Ормузької протоки допоможе стабілізувати ситуацію на світовому ринку палива. Однак значна частина ресурсів після кризи буде спрямована на відновлення державних резервів і компенсацію колишнього дефіциту. Саме тому вартість нафти, на його думку, не повернеться до рівнів початку 2026 року, коли барель Brent коштував близько 63 доларів.

Фурса спрогнозував падіння цін на нафту

"Ціна впаде, але не повернеться до того рівня, який був раніше. Якщо на початку року барель Brent коштував 63 долари, а зараз близько 106, то після відкриття протоки ціна може стабілізуватися приблизно на рівні 80 доларів. Короткостроково паливо подешевшає, але не до січневих показників", — заявив Фурса.

Економіст також вважає, що в довгостроковій перспективі ситуація може призвести до збільшення видобутку нафти країнами Перської затоки. Посилення конкуренції між виробниками здатне додатково знизити світові ціни на нафту протягом найближчих кількох років. При цьому Фурса підкреслив, що подібні зміни не відбудуться швидко і залежатимуть від стабільності поставок через Ормузьку протоку.

