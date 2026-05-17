Цены на топливо снизятся после разблокирования Ормуза: Фурса

Цены на топливо снизятся после разблокирования Ормуза: Фурса

Дата публикации 17 мая 2026 17:29
Фурса спрогнозировал снижение цен на топливо в Украине
Корабли в Ормузском проливе. Фото: Reuters

Экономист Сергей Фурса заявил, что разблокирование Ормузского пролива приведет к снижению мировых цен на энергоносители. Рынок нефти остается истощенным после нескольких месяцев дефицита, поэтому резкого возвращения к ценам начала года ожидать не стоит. Стоимость нефти марки Brent превышает 100 долларов за баррель.

Об этом Сергей Фурса рассказал в эфире День.LIVE.

Эксперт отметил, что открытие Ормузского пролива поможет стабилизировать ситуацию на мировом рынке топлива. Однако значительная часть ресурсов после кризиса будет направлена на восстановление государственных резервов и компенсацию прежнего дефицита. Именно поэтому стоимость нефти, по его мнению, не вернется к уровням начала 2026 года, когда баррель Brent стоил около 63 долларов.

Фурса спрогнозировал падение цен на нефть

"Цена упадет, но не вернется к тому уровню, который был раньше. Если в начале года баррель Brent стоил 63 доллара, а сейчас около 106, то после открытия пролива цена может стабилизироваться примерно на уровне 80 долларов. Краткосрочно топливо подешевеет, но не до январских показателей", — заявил Фурса.

Экономист также считает, что в долгосрочной перспективе ситуация может привести к увеличению добычи нефти странами Персидского залива. Усиление конкуренции между производителями способно дополнительно снизить мировые цены на нефть в течение ближайших нескольких лет. При этом Фурса подчеркнул, что подобные изменения не произойдут быстро и будут зависеть от стабильности поставок через Ормузский пролив

цены на топливо бензин Ормузский пролив
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
