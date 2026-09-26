Ціна дизеля в Україні може зрости: прогноз Куща

Одна з українських АЗС. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Ціни на дизель в Україні можуть зрости у разі нової ескалації на Близькому Сході та обмеження експорту американського пального. За такого сценарію для України може постати не лише питання вартості дизеля, а його наявності. Економіст Олексій Кущ розповів, від яких факторів залежатиме ситуація на українському ринку пального.

Про це він заявив під час розмови з ведучим Віталієм Прудиусом в ефірі Новини.LIVE.

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Що буде з цінами на дизель

За словами Олексія Куща, на ситуацію зі світовими цінами на пальне впливатиме багато змінних факторів. Серед ключових він назвав події на Близькому Сході та можливі рішення США щодо експорту дизеля.

Економіст зазначив, що наразі на Близькому Сході спостерігається певна пауза в ескалації, яка припала на період візиту Сі Цзіньпіна до Вашингтона. Водночас, за його словами, офіційні повідомлення за підсумками зустрічі можуть не відображати реальних результатів переговорів.

Кущ пояснив, що про це можна буде судити за подальшою динамікою на Близькому Сході. Зокрема, він звернув увагу на можливе відновлення атак хуситів на Саудівську Аравію та нову хвилю ударів Ірану по країнах Перської затоки.

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За його словами, у разі нової ескалації США можуть повністю або частково обмежити експорт дизельного пального на світовий ринок. Поєднання цих факторів, як зазначив економіст, може призвести до суттєвого зростання цін.

"Якщо ці два фактори спрацюють, умовно кажучи, ескалація на Близькому Сході, заборона на експорт американського дизелю повна чи часткова, тоді, звісно, ціни будуть суттєво йти вверх, вони будуть підвищуватися", — пояснив економіст.

Чи вистачить Україні дизеля

Під час розмови окремо в ефірі Новини.LIVE обговорили, чи буде дизельне пальне доступним в Україні, якщо на світовому ринку виникнуть додаткові проблеми з постачанням. Кущ зазначив, що в такому випадку йтиметься вже не лише про ціну, а й про фізичну наявність ресурсу.

За словами економіста, європейські країни насамперед забезпечуватимуть власні потреби в нафті та нафтопродуктах, а вже після цього ресурс може надходити на інші ринки. Україна, як зазначив Кущ, у цьому ланцюжку опиняється наприкінці.

"Тут вже питання буде не ціни, а тут вже питання буде взагалі наявності дизелю. В Україні? В Україні, звісно. Тому що ми останні в черзі".

Водночас ситуація залежатиме й від постачання казахстанської нафти. Кущ звернув увагу на удари по Каспійському трубопровідному консорціуму (КТК) та танкерах і зазначив, що наразі невідомо, чи продовжуватимуться вони.

За його словами, понад 40% нафти, яка надходить до Румунії, — із Казахстану. На казахстанській нафті працюють два найбільші румунські нафтопереробні заводи — Petromidia та Petrobrazi.

Кущ зазначив, що зі згаданих підприємств значна частина нафтопродуктів надходить в Україну у вигляді бензину та дизеля. Тому перебої з постачанням казахстанської нафти можуть впливати й на доступність пального для українського ринку.

Чому важливе зберігання дизеля в Угорщині

Ще одним фактором Кущ назвав ситуацію зі зберіганням дизельного пального в Угорщині. Він згадав про домовленість "Нафтогазу" та MOL щодо зберігання дизеля на території Угорщини, проти якої виступила угорська сторона.

За словами економіста, офіційно відмову пояснювали тим, що такі сховища нібито можуть стати ціллю для противника. Водночас Кущ припустив, що відмова може бути пов’язана й з економічними інтересами Угорщини.

Він пояснив, що Угорщина переробляє значну частину російської нафти на своїх нафтопереробних заводах і є одним із постачальників нафтопродуктів на європейський ринок.

Таким чином, за словами Куща, у разі погіршення ситуації на світовому енергетичному ринку для України ключовими стануть два питання — наявність дизеля та його ціна.

Скільки грошей передбачили на державний резерв

Під час розмови також порушили питання державного резерву пального. Зокрема, йшлося про те, чи формує Україна запаси дизеля та бензину за кордоном, наприклад у нафтових терміналах.

Кущ зазначив, що ознайомився із законопроєктом про державний бюджет на 2027 рік і звернув увагу на обсяг коштів, передбачених на поповнення державного резерву новими товарами.

За його словами, на це планують виділити 60 мільйонів гривень.

Економіст також наголосив, що ситуація на світовому енергетичному ринку залежатиме від розвитку подій на Близькому Сході, рішень США щодо експорту дизеля, а також стабільності постачання нафти з Казахстану.

Новини.LIVE інформували, що 25 вересня 2026 року на АЗС WOG та OKKO преміальні бензин і дизель подорожчали на 3 грн за літр — до 102,90 грн. Водночас стандартні види пального в обох мережах не змінилися в ціні. Автогаз на WOG та OKKO коштує 45,50 грн за літр.

Новини.LIVE також писали, що Дональд Трамп заявив, що війна Росії проти України сприяє зростанню цін на дизельне пальне. Президент США вважає, що ситуація зміниться після завершення війни. Його заява прозвучала на тлі зростання цін на дизель на світових ринках.