Цена на дизельное топливо в Украине может вырасти: прогноз Куща

Одна из украинских АЗС. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Цены на дизельное топливо в Украине могут вырасти в случае новой эскалации на Ближнем Востоке и ограничения экспорта американского топлива. При таком сценарии для Украины может встать вопрос не только о стоимости дизельного топлива, но и о его наличии. Экономист Алексей Кущ рассказал, от каких факторов будет зависеть ситуация на украинском рынке топлива.

Об этом он заявил во время беседы с ведущим Виталием Прудиусом в эфире Новини.LIVE.

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Что будет с ценами на дизельное топливо

По словам Алексея Куща, на ситуацию с мировыми ценами на топливо будут влиять многие переменные факторы. Среди ключевых он назвал события на Ближнем Востоке и возможные решения США относительно экспорта дизельного топлива.

Экономист отметил, что в настоящее время на Ближнем Востоке наблюдается определенная пауза в эскалации, приуроченная к визиту Си Цзиньпина в Вашингтон. В то же время, по его словам, официальные сообщения по итогам встречи могут не отражать реальных результатов переговоров.

Кущ пояснил, что об этом можно будет судить по дальнейшей динамике событий на Ближнем Востоке. В частности, он обратил внимание на возможное возобновление атак хуситов на Саудовскую Аравию и новую волну ударов Ирана по странам Персидского залива.

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По его словам, в случае новой эскалации США могут полностью или частично ограничить экспорт дизельного топлива на мировой рынок. Сочетание этих факторов, как отметил экономист, может привести к существенному росту цен.

"Если эти два фактора сработают — условно говоря, эскалация на Ближнем Востоке, полный или частичный запрет на экспорт американского дизельного топлива, — тогда, конечно, цены будут существенно расти, они будут повышаться", — пояснил экономист.

Хватит ли Украине дизельного топлива

В ходе беседы в эфире Новини.LIVE отдельно обсудили, будет ли дизельное топливо доступно в Украине, если на мировом рынке возникнут дополнительные проблемы с поставками. Кущ отметил, что в таком случае речь пойдет уже не только о цене, но и о физическом наличии ресурса.

По словам экономиста, европейские страны в первую очередь будут обеспечивать собственные потребности в нефти и нефтепродуктах, а уже после этого ресурс может поступать на другие рынки. Украина, как отметил Кущ, в этой цепочке оказывается в конце.

"Здесь уже речь пойдет не о цене, а о наличии дизельного топлива вообще. В Украине? В Украине, конечно. Потому что мы последние в очереди".

В то же время ситуация будет зависеть и от поставок казахстанской нефти. Кущ обратил внимание на удары по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) и танкерам и отметил, что пока неизвестно, будут ли они продолжаться.

По его словам, более 40% нефти, поступающей в Румынию, — из Казахстана. На казахстанской нефти работают два крупнейших румынских нефтеперерабатывающих завода — Petromidia и Petrobrazi.

Кущ отметил, что с упомянутых предприятий значительная часть нефтепродуктов поступает в Украину в виде бензина и дизельного топлива. Поэтому перебои с поставками казахстанской нефти могут повлиять и на доступность топлива для украинского рынка.

Почему важно хранение дизельного топлива в Венгрии

Еще одним фактором Кущ назвал ситуацию с хранением дизельного топлива в Венгрии. Он упомянул о договоренности "Нафтогаза" и MOL относительно хранения дизельного топлива на территории Венгрии, против которой выступила венгерская сторона.

По словам экономиста, официально отказ объясняли тем, что такие хранилища якобы могут стать мишенью для противника. В то же время Кущ предположил, что отказ может быть связан и с экономическими интересами Венгрии.

Он пояснил, что Венгрия перерабатывает значительную часть российской нефти на своих нефтеперерабатывающих заводах и является одним из поставщиков нефтепродуктов на европейский рынок.

Таким образом, по словам Куща, в случае ухудшения ситуации на мировом энергетическом рынке для Украины ключевыми станут два вопроса — наличие дизельного топлива и его цена.

Сколько средств предусмотрено на государственный резерв

В ходе беседы также был затронут вопрос о государственном резерве топлива. В частности, речь шла о том, формирует ли Украина запасы дизельного топлива и бензина за рубежом, например, в нефтяных терминалах.

Кущ отметил, что ознакомился с законопроектом о государственном бюджете на 2027 год и обратил внимание на объем средств, предусмотренных на пополнение государственного резерва новыми товарами.

По его словам, на это планируется выделить 60 миллионов гривен.

Экономист также подчеркнул, что ситуация на мировом энергетическом рынке будет зависеть от развития событий на Ближнем Востоке, решений США по экспорту дизельного топлива, а также от стабильности поставок нефти из Казахстана.

Новини.LIVE сообщали, что 25 сентября 2026 года на АЗС WOG и OKKO премиальный бензин и дизельное топливо подорожали на 3 грн за литр — до 102,90 грн. В то же время цены на стандартные виды топлива в обеих сетях не изменились. Автогаз на WOG и OKKO стоит 45,50 грн за литр.

Новини.LIVE также писали, что Дональд Трамп заявил, что война России против Украины способствует росту цен на дизельное топливо. Президент США считает, что ситуация изменится после окончания войны. Его заявление прозвучало на фоне роста цен на дизель на мировых рынках.