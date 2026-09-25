Цены на бензин и дизельное топливо 25 сентября: OKKO и WOG подняли цены до 102,90 грн

Цены на WOG по состоянию на 25 сентября. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 25 сентября 2026 года, сети АЗС WOG и OKKO обновили цены на топливо: отдельные марки бензина и дизельного топлива подорожали на 3 гривны за литр. В то же время стоимость стандартных видов топлива в обеих сетях осталась без изменений, а автогаз продается по цене 45,50 грн за литр.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Цены на топливо WOG

На заправках WOG Mustang 100 теперь стоит 102,90 грн за литр. Столько же установили за дизель Mustang+.

Обычный бензин А-95 Евро-5 продают по 92,90 грн за литр, а Mustang 95 — по 95,90 грн. Дизель Евро-5 стоит 99,90 грн за литр.

Автогаз на АЗС сети продается по 45,50 грн за литр. Стоимость AdBlue составляет 59,90 грн.

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Цены WOG на топливо. Скриншот: wog.ua

Стоимость топлива на OKKO

На OKKO PULLS 100 и дизель PULLS подорожали до 102,90 грн за литр. Цены на эти позиции выросли на 3 гривны.

Бензин А-95 Евро стоит 92,90 грн за литр, а PULLS 95 — 95,90 грн. Обычный дизель Евро продается по цене 99,90 грн.

Цена автогаза на АЗС сети составляет 45,50 грн за литр, AdBlue — 59,90 грн.

Цены ОККО на топливо. Скриншот: okko.ua

Как изменились цены на АЗС

WOG и OKKO стали ещё двумя сетями, где отдельные виды топлива превысили отметку в 100 грн за литр. Ранее этот рубеж преодолела SOCAR: там бензин NANO 100 и премиальный дизель стоят 104 грн за литр, а дизель NANO — 103 грн.

В "Укрнафте" цены остаются ниже 100 грн за литр. Бензин А-95 и А-95 Energy стоит 88,90 грн, дизель Energy — 99,90 грн, стандартный дизель — 97,90 грн, а газ — 42,90 грн.

Отметим, что цена на конкретной АЗС может отличаться от средней стоимости по Украине.

Ранее о расходах на топливо

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что паспортные данные автомобилей могут отличаться от реальных показателей из-за условий заводских испытаний. В повседневной эксплуатации расход топлива зависит от городских пробок, работы климат-контроля и стиля вождения. Самостоятельный контроль расхода помогает точнее определить реальный расход бензина, дизеля или газа.

Также Новини.LIVE писали об автомобилях с низким расходом топлива. В частности, эксперты Auto Bild протестировали современные дизельные и гибридные модели и определили варианты с минимальным расходом топлива.