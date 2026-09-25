Ціни на бензин і дизель 25 вересня: OKKO та WOG підняли до 102,90 грн

Ціни на WOG станом на 25 вересня. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 25 вересня 2026 року, мережі АЗС WOG та OKKO оновили ціни на пальне: окремі марки бензину та дизеля подорожчали на 3 гривні за літр. Водночас вартість стандартних видів пального в обох мережах залишилася без змін, а автогаз продають за 45,50 грн за літр.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Ціни на пальне WOG

На заправках WOG Mustang 100 тепер коштує 102,90 грн за літр. Стільки ж встановили за дизель Mustang+.

Звичайний бензин А-95 Євро5 продають по 92,90 грн за літр, а Mustang 95 — по 95,90 грн. Дизель Євро5 коштує 99,90 грн за літр.

Автогаз на АЗС мережі відпускають по 45,50 грн за літр. Вартість AdBlue становить 59,90 грн.

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Ціни WOG на паливо. Скриншот: wog.ua

Вартість пального на OKKO

На OKKO PULLS 100 та дизель PULLS подорожчали до 102,90 грн за літр. Ціни на ці позиції зросли на 3 гривні.

Бензин А-95 Євро коштує 92,90 грн за літр, а PULLS 95 — 95,90 грн. Звичайний дизель Євро продають по 99,90 грн.

Ціна автогазу на АЗС мережі становить 45,50 грн за літр, AdBlue — 59,90 грн.

Ціни ОККО на паливо. Скриншот: okko.ua

Як змінилися ціни на АЗС

WOG та OKKO стали ще двома мережами, де окремі види пального перетнули позначку у 100 грн за літр. Раніше цю межу подолав SOCAR: там бензин NANO 100 та преміальний дизель коштують 104 грн за літр, а дизель NANO — 103 грн.

В "Укрнафті" ціни залишаються нижчими за 100 грн за літр. Бензин А-95 та А-95 Energy коштує 88,90 грн, дизель Energy — 99,90 грн, стандартний дизель — 97,90 грн, а газ — 42,90 грн.

Зазначимо, що ціна на конкретному АЗК може відрізнятися від середньої вартості по Україні.

Раніше про витрати на пальне

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що паспортні дані автомобілів можуть відрізнятися від реальних показників через умови заводських випробувань. У повсякденній експлуатації витрати палива змінюються залежно від міських заторів, роботи клімат-контролю та стилю водіння. Самостійний контроль споживання допомагає точніше визначити реальну витрату бензину, дизеля або газу.

Також Новини.LIVE писали про автомобілі з низькою витратою пального. Зокрема, експерти Auto Bild протестували сучасні дизельні та гібридні моделі й визначили варіанти з мінімальним споживанням пального.