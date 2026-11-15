Одна із українських АЗС. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 15 листопада, українські автозаправні станції частково змінили ціни на пальне, причому найбільші зміни торкнулися дизеля та автомобільного газу. Державна мережа "Укрнафта" знизила вартість дизельного пального на одну гривню за літр, тоді як UPG на таку саму суму підвищила ціну автогазу.

Про вартість пального повідомляє Новини.LIVE.

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Ціни на пальне UPG. Фото: скриншот

Ціни на пальне 15 листопада

На заправках "Укрнафти" стандартне дизельне пальне подешевшало до 101,90 грн/л, а преміальне ДП Energy — до 103,90 грн/л.

Водночас мережа UPG підвищила вартість скрапленого газу на одну гривню — до 61,90 грн/л. Тепер найдешевший автогаз серед п'яти досліджених мереж пропонує "Укрнафта" — 60,90 грн/л.

Найнижчі ціни на бензин А-95 зберігаються в "Укрнафті" та UPG — по 86,90 грн/л. Найдоступніший дизель продає UPG — 101,56 грн/л.

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На заправках OKKO бензин А-95 Євро коштує 90,90 грн/л, Pulls 95 — 93,90 грн/л, а Pulls 100 — 100,90 грн/л. Звичайне дизельне пальне продають по 105,90 грн/л, преміальне — по 108,90 грн/л. Автогаз коштує 63,90 грн/л.

Ціни на пальне ОККО. Фото: скриншот

У мережі WOG ціна бензину А-95 Євро становить 90,90 грн/л, Mustang 95 — 93,90 грн/л, а бензину 100 — 100,90 грн/л. Дизель Євро-5 коштує 105,90 грн/л, Mustang — 108,90 грн/л, газ — 63,50 грн/л.

На станціях SOCAR бензин А-95 продають по 91,90 грн/л, NANO 95 — по 94,90 грн/л, NANO 100 — по 102 грн/л. Дизель NANO коштує 106 грн/л, NANO Extro — 109 грн/л, а автогаз — 63,90 грн/л.

В "Укрнафті" бензин А-92 коштує 84,90 грн/л, А-95 та Energy 95 — по 86,90 грн/л. Вартість стандартного дизеля становить 101,90 грн/л, Energy — 103,90 грн/л, а газу — 60,90 грн/л.

У мережі UPG бензин А-95 продають по 86,90 грн/л, UPG 95 — по 89,90 грн/л, UPG 100 — по 97,90 грн/л. Дизель EURO DIESEL коштує 101,56 грн/л, upgDIESEL — 104,90 грн/л, а автогаз — 61,90 грн/л.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн спрогнозував подорожчання автогазу до 63–67 грн за літр. За його словами, причиною є дефіцит скрапленого газу в Європі та підвищення закупівельних цін.

Також Новини.LIVE писав про зростання вартості мобільних укриттів для автозаправних станцій. Захисна споруда на десять людей коштує від 1,4 до 2 млн грн залежно від модифікації.