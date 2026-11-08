Автозаправочна станція. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні скраплений автомобільний газ може подорожчати до 63–67 гривень за літр уже протягом найближчих двох тижнів через дефіцит пального на європейському ринку та зростання закупівельних цін. Директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн попередив, що постачальники вже стикаються з труднощами, оскільки подальше підвищення вартості робить закупівлю газу економічно невигідною.

Про це Куюн розповів в ефірі "День.LIVE", передає портал Новини.LIVE.

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Автогаз може подорожчати до 67 гривень

За словами експерта, найскладніша ситуація на паливному ринку наразі спостерігається саме зі скрапленим газом.

У жовтні закупівельна вартість скрапленого газу зросла на 20%, а на листопад один із європейських виробників оголосив про чергове підвищення на 15%.

Куюн пояснив, що дефіцит пального в Європі безпосередньо впливає на український ринок, який залежить від імпортних постачань.

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Через нові закупівельні ціни роздрібна вартість автогазу може досягти 63–67 гривень за літр. За прогнозом експерта, зміни можуть відобразитися на українських АЗС протягом двох тижнів. Він також зазначив, що окремі компанії вже сумніваються в доцільності закупівель, оскільки побоюються труднощів із продажем настільки дорогого пального.

На відміну від скрапленого газу, ситуація на ринку бензину залишається стабільною.

"Ситуацію можна назвати стабільною по бензину. Це сьогодні найбільш благополучний вид пального, оскільки по ньому збалансований ринок постачання і споживання", — заявив Куюн.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Дональд Трамп пояснив подорожчання бензину в США війною проти Ірану. Президент визнав, що високі ціни на пальне завадили американцям відчути економічні покращення. Раніше він пов'язував паливну кризу з війною в Україні та ударами по російських НПЗ.

Також Новини.LIVE писав, що бензинові автомобілі вперше за століття втратили більшість у світових продажах. За перше півріччя їхня частка скоротилася до 49% проти 73% у 2021 році.