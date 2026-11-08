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Главная Новости дня Автогаз может стоить 67 грн за литр уже через две недели

Автогаз может стоить 67 грн за литр уже через две недели

Ua ru
8 ноября 2026 10:10
Эксклюзив
Ожидается рост цен на автогаз до 67 грн за литр из-за дефицита в Европе Новини.LIVE
Автозаправочная станция. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине сжиженный автомобильный газ может подорожать до 63–67 гривен за литр уже в течение ближайших двух недель из-за дефицита топлива на европейском рынке и роста закупочных цен. Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн предупредил, что поставщики уже сталкиваются с трудностями, поскольку дальнейшее повышение стоимости делает закупку газа экономически невыгодной.

Об этом Куюн рассказал в эфире "День.LIVE", передает портал Новини.LIVE.

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Автогаз может подорожать до 67 гривен

По словам эксперта, самая сложная ситуация на топливном рынке сейчас наблюдается именно со сжиженным газом.

В октябре закупочная стоимость сжиженного газа выросла на 20%, а на ноябрь один из европейских производителей объявил об очередном повышении на 15%.

Куюн объяснил, что дефицит топлива в Европе непосредственно влияет на украинский рынок, который зависит от импортных поставок.

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Из-за новых закупочных цен розничная стоимость автогаза может достичь 63–67 гривен за литр. По прогнозу эксперта, изменения могут отразиться на украинских АЗС в течение двух недель. Он также отметил, что отдельные компании уже сомневаются в целесообразности закупок, поскольку опасаются трудностей с продажей настолько дорогого топлива.

В отличие от сжиженного газа, ситуация на рынке бензина остается стабильной.

"Ситуацию можно назвать стабильной по бензину. Это сегодня наиболее благополучный вид топлива, поскольку по нему сбалансирован рынок поставок и потребления", — заявил Куюн.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Дональд Трамп объяснил подорожание бензина в США войной против Ирана. Президент признал, что высокие цены на топливо помешали американцам ощутить экономические улучшения. Ранее он связывал топливный кризис с войной в Украине и ударами по российским НПЗ.

Также Новини.LIVE писал, что бензиновые автомобили впервые за столетие потеряли большинство в мировых продажах. За первое полугодие их доля сократилась до 49% против 73% в 2021 году.

цены на топливо цены на газ АЗС автомобиль автогаз
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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