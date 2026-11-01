Одна з українських АЗС. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У неділю, 1 листопада, великі мережі АЗС не змінювали ціни на пальне. Вартість бензину, дизелю та автогазу залишилася на попередньому рівні. Водночас цінники на різні види пального відрізняються залежно від мережі та марки.

Про це інформує Новини.LIVE.

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Ціни на бензин, дизель і газ 1 листопада

На початку листопада на українських АЗС зберігається цінова стабільність. Після подорожчання автогазу та окремих позицій дизельного пального наприкінці жовтня великі мережі залишили цінники без змін.

На OKKO, WOG та SOCAR літр автогазу коштує 59,90 грн. У мережі UPG його продають по 57,90 грн/л, а на "Укрнафті" — по 56,90 грн/л. Остання пропонує найнижчу ціну на цей вид пального серед розглянутих мереж.

Ціни на пальне в Україні/minfin.com.ua

Вартість дизельного пального також залишилася незмінною. Стандартне ДП на "Укрнафті" та UPG коштує 102,90 грн/л. Найдорожче дизельне пальне серед наведених пропозицій — преміальне NANO Extro на SOCAR, де за літр потрібно заплатити 111 грн.

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Ціни на бензин залежать від його марки та мережі АЗС. Стандартний А-95 коштує від 88,90 до 95,90 грн/л, преміальні марки цього бензину — від 91,90 до 98,90 грн/л. За літр бензину А-100 доведеться заплатити 100,90–105 грн. Водночас А-92 на "Укрнафті" продають по 86,90 грн/л.

Ціни на АЗС України/minfin.com.ua

Ціни на АЗС України/minfin.com.ua

Ціни на пальне на АЗС 1 листопада

Вартість бензину, дизельного пального та автогазу у великих мережах АЗС станом на 1 листопада:

OKKO:

Бензин Pulls 100 — 102,90 грн/л;

Бензин Pulls 95 — 95,90 грн/л;

Бензин А-95 Євро — 92,90 грн/л;

ДП Pulls — 109,90 грн/л;

ДП Євро — 106,90 грн/л;

Автогаз — 59,90 грн/л.

WOG:

Бензин 100 — 102,90 грн/л;

Бензин 95 Mustang — 95,90 грн/л;

Бензин 95 Євро — 92,90 грн/л;

ДП Mustang — 109,90 грн/л;

ДП Євро-5 — 106,90 грн/л;

Автогаз — 59,90 грн/л.

SOCAR:

Бензин NANO 100 — 105 грн/л;

Бензин NANO 95 — 98,90 грн/л;

Бензин А-95 — 95,90 грн/л;

ДП NANO Extro — 111 грн/л;

ДП NANO — 108 грн/л;

Автогаз — 59,90 грн/л.

Укрнафта:

Бензин 95 Energy — 91,90 грн/л;

Бензин А-95 — 88,90 грн/л;

Бензин А-92 — 86,90 грн/л;

ДП Energy — 104,90 грн/л;

ДП — 102,90 грн/л;

Автогаз — 56,90 грн/л.

UPG:

Бензин UPG 100 — 100,90 грн/л;

Бензин UPG 95 — 92,90 грн/л;

Бензин А-95 — 89,90 грн/л;

ДП upgDIESEL — 105,90 грн/л;

ДП EURO DIESEL — 102,90 грн/л;

Автогаз — 57,90 грн/л.

Новини.LIVE інформували, що економіст Олексій Кущ пов’язує подорожчання пального в Україні зі зростанням світових цін на нафту та скороченням запасів готових нафтопродуктів. За його словами, можливе відновлення військових дій між США та Іраном може погіршити ситуацію на енергетичному ринку. Головним ризиком може стати не подальше зростання цін, а фізична нестача окремих видів пального.

Новини.LIVE писали, що паливний експерт Дмитро Льоушкін заявив, що дефіциту бензину та інших видів пального в Україні не очікується. Він закликав водіїв не скуповувати талони наперед, оскільки вони мають обмежений термін дії та можуть втратити актуальність до можливого подорожчання. Також експерт пояснив, що великі мережі АЗС формують ціни на пальне за загальною собівартістю по всій країні, тому суттєвої різниці між регіонами зазвичай немає.