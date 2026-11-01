Одна из украинских АЗС. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 1 ноября, крупные сети АЗС не меняли цены на топливо. Стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза осталась на прежнем уровне. При этом цены на различные виды топлива различаются в зависимости от сети и марки.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Цены на бензин, дизельное топливо и газ 1 ноября

В начале ноября на украинских АЗС сохраняется ценовая стабильность. После подорожания автогаза и отдельных позиций дизельного топлива в конце октября крупные сети оставили цены без изменений.

На OKKO, WOG и SOCAR литр автогаза стоит 59,90 грн. В сети UPG его продают по 57,90 грн/л, а на "Укрнафте" — по 56,90 грн/л. Последняя предлагает самую низкую цену на этот вид топлива среди рассмотренных сетей.

Цены на топливо в Украине/minfin.com.ua

Стоимость дизельного топлива также осталась неизменной. Стандартный дизель на "Укрнафте" и UPG стоит 102,90 грн/л. Самое дорогое дизельное топливо среди приведенных предложений — премиальное NANO Extro на SOCAR, где за литр нужно заплатить 111 грн.

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Цены на бензин зависят от его марки и сети АЗС. Стандартный А-95 стоит от 88,90 до 95,90 грн/л, премиальные марки этого бензина — от 91,90 до 98,90 грн/л. За литр бензина А-100 придется заплатить 100,90–105 грн. В то же время А-92 на "Укрнафте" продают по 86,90 грн/л.

Цены на АЗС Украины/minfin.com.ua

Цены на АЗС Украины/minfin.com.ua

Цены на топливо на АЗС 1 ноября

Стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза в крупных сетях АЗС по состоянию на 1 ноября:

OKKO:

Бензин Pulls 100 — 102,90 грн/л;

Бензин Pulls 95 — 95,90 грн/л;

Бензин А-95 Евро — 92,90 грн/л;

Дизельное топливо Pulls — 109,90 грн/л;

Дизельное топливо "Евро" — 106,90 грн/л;

Автогаз — 59,90 грн/л.

WOG:

Бензин 100 — 102,90 грн/л;

Бензин 95 Mustang — 95,90 грн/л;

Бензин 95 Евро — 92,90 грн/л;

Дизельное топливо Mustang — 109,90 грн/л;

Дизельное топливо "Евро-5" — 106,90 грн/л;

Автогаз — 59,90 грн/л.

SOCAR:

Бензин NANO 100 — 105 грн/л;

Бензин NANO 95 — 98,90 грн/л;

Бензин А-95 — 95,90 грн/л;

Дизельное топливо NANO Extro — 111 грн/л;

Дизельное топливо NANO — 108 грн/л;

Автогаз — 59,90 грн/л.

Укрнафта:

Бензин 95 Energy — 91,90 грн/л;

Бензин А-95 — 88,90 грн/л;

Бензин А-92 — 86,90 грн/л;

Дизельное топливо Energy — 104,90 грн/л;

Дизельное топливо — 102,90 грн/л;

Автогаз — 56,90 грн/л.

UPG:

Бензин UPG 100 — 100,90 грн/л;

Бензин UPG 95 — 92,90 грн/л;

Бензин А-95 — 89,90 грн/л;

Дизельное топливо upgDIESEL — 105,90 грн/л;

Дизельное топливо EURO DIESEL — 102,90 грн/л;

Автогаз — 57,90 грн/л.

Новини.LIVE сообщали, что экономист Алексей Кущ связывает подорожание топлива в Украине с ростом мировых цен на нефть и сокращением запасов готовых нефтепродуктов. По его словам, возможное возобновление военных действий между США и Ираном может ухудшить ситуацию на энергетическом рынке. Главным риском может стать не дальнейший рост цен, а физическая нехватка отдельных видов топлива.

Новини.LIVE писали, что эксперт по топливу Дмитрий Леушкин заявил, что дефицита бензина и других видов топлива в Украине не ожидается. Он призвал водителей не скупать талоны заранее, поскольку они имеют ограниченный срок действия и могут утратить актуальность до возможного подорожания. Также эксперт пояснил, что крупные сети АЗС формируют цены на топливо по общей себестоимости по всей стране, поэтому существенной разницы между регионами обычно нет.