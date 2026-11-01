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Главная Новости дня Цены на топливо 1 ноября: стоимость бензина, дизеля и газа

Цены на топливо 1 ноября: стоимость бензина, дизеля и газа

Ua ru
1 ноября 2026 10:35
Цены на АЗС 1 ноября: сколько стоит литр бензина и газа Новини.LIVE
Одна из украинских АЗС. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 1 ноября, крупные сети АЗС не меняли цены на топливо. Стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза осталась на прежнем уровне. При этом цены на различные виды топлива различаются в зависимости от сети и марки.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Цены на бензин, дизельное топливо и газ 1 ноября

В начале ноября на украинских АЗС сохраняется ценовая стабильность. После подорожания автогаза и отдельных позиций дизельного топлива в конце октября крупные сети оставили цены без изменений.

На OKKO, WOG и SOCAR литр автогаза стоит 59,90 грн. В сети UPG его продают по 57,90 грн/л, а на "Укрнафте" — по 56,90 грн/л. Последняя предлагает самую низкую цену на этот вид топлива среди рассмотренных сетей.

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Цены на топливо в Украине/minfin.com.ua

Стоимость дизельного топлива также осталась неизменной. Стандартный дизель на "Укрнафте" и UPG стоит 102,90 грн/л. Самое дорогое дизельное топливо среди приведенных предложений — премиальное NANO Extro на SOCAR, где за литр нужно заплатить 111 грн.

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Цены на бензин зависят от его марки и сети АЗС. Стандартный А-95 стоит от 88,90 до 95,90 грн/л, премиальные марки этого бензина — от 91,90 до 98,90 грн/л. За литр бензина А-100 придется заплатить 100,90–105 грн. В то же время А-92 на "Укрнафте" продают по 86,90 грн/л.

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Цены на АЗС Украины/minfin.com.ua
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Цены на АЗС Украины/minfin.com.ua

Цены на топливо на АЗС 1 ноября

Стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза в крупных сетях АЗС по состоянию на 1 ноября:

OKKO:

  • Бензин Pulls 100 — 102,90 грн/л;
  • Бензин Pulls 95 — 95,90 грн/л;
  • Бензин А-95 Евро — 92,90 грн/л;
  • Дизельное топливо Pulls — 109,90 грн/л;
  • Дизельное топливо "Евро" — 106,90 грн/л;
  • Автогаз — 59,90 грн/л.

WOG:

  • Бензин 100 — 102,90 грн/л;
  • Бензин 95 Mustang — 95,90 грн/л;
  • Бензин 95 Евро — 92,90 грн/л;
  • Дизельное топливо Mustang — 109,90 грн/л;
  • Дизельное топливо "Евро-5" — 106,90 грн/л;
  • Автогаз — 59,90 грн/л.

SOCAR:

  • Бензин NANO 100 — 105 грн/л;
  • Бензин NANO 95 — 98,90 грн/л;
  • Бензин А-95 — 95,90 грн/л;
  • Дизельное топливо NANO Extro — 111 грн/л;
  • Дизельное топливо NANO — 108 грн/л;
  • Автогаз — 59,90 грн/л.

Укрнафта:

  • Бензин 95 Energy — 91,90 грн/л;
  • Бензин А-95 — 88,90 грн/л;
  • Бензин А-92 — 86,90 грн/л;
  • Дизельное топливо Energy — 104,90 грн/л;
  • Дизельное топливо — 102,90 грн/л;
  • Автогаз — 56,90 грн/л.

UPG:

  • Бензин UPG 100 — 100,90 грн/л;
  • Бензин UPG 95 — 92,90 грн/л;
  • Бензин А-95 — 89,90 грн/л;
  • Дизельное топливо upgDIESEL — 105,90 грн/л;
  • Дизельное топливо EURO DIESEL — 102,90 грн/л;
  • Автогаз — 57,90 грн/л.

Новини.LIVE сообщали, что экономист Алексей Кущ связывает подорожание топлива в Украине с ростом мировых цен на нефть и сокращением запасов готовых нефтепродуктов. По его словам, возможное возобновление военных действий между США и Ираном может ухудшить ситуацию на энергетическом рынке. Главным риском может стать не дальнейший рост цен, а физическая нехватка отдельных видов топлива.

Новини.LIVE писали, что эксперт по топливу Дмитрий Леушкин заявил, что дефицита бензина и других видов топлива в Украине не ожидается. Он призвал водителей не скупать талоны заранее, поскольку они имеют ограниченный срок действия и могут утратить актуальность до возможного подорожания. Также эксперт пояснил, что крупные сети АЗС формируют цены на топливо по общей себестоимости по всей стране, поэтому существенной разницы между регионами обычно нет.

цены на топливо бензин Украина АЗС дизтопливо Цены на топливо дизель
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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