Финансовый аналитик Алексей Кущ. Скриншот эфира: Новини.LIVE

Экономист Алексей Кущ объяснил, почему в Украине топливо продолжает дорожать, и обратил внимание на риски, связанные с его поставками. По его словам, ситуация на мировом рынке нефтепродуктов остается нестабильной. Кроме того, возможное возобновление военных действий между США и Ираном может ещё больше осложнить ситуацию с энергоресурсами.

Об этом эксперт рассказал в эфире программы Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Почему дорожает топливо в Украине

Кущ связывает рост цен на украинских АЗС с изменениями на мировом нефтяном рынке. По его словам, стоимость нефти существенно выросла по сравнению с показателями нескольких месяцев назад.

"Цены растут, потому что сколько сейчас стоит баррель нефти на мировом рынке? 115, 117? А ещё несколько месяцев назад она стоила 90 и 80 долларов", — пояснил аналитик.

В то же время проблема не ограничивается лишь подорожанием нефти. На мировом рынке сокращается количество готовых нефтепродуктов. По отдельным видам топлива ситуация уже критическая.

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Отдельно Кущ обратил внимание на ситуацию вокруг Ирана. Он предполагает, что после промежуточных выборов в Конгресс США могут возобновиться военные действия против этой страны.

"Поэтому вполне вероятно, что ситуация будет ухудшаться", — отметил финансовый аналитик.

Он подчеркнул, что дальнейшее развитие событий может повлиять на доступность энергоресурсов на международном рынке.

"И вопрос будет уже не в цене, а в физическом наличии того или иного ресурса", — подытожил Кущ.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что ситуация на украинском топливном рынке остается напряженной. По состоянию на 30 октября средняя цена бензина А-95 составляла 90,07 грн/л, дизельного топлива — 104,26 грн/л, а сжиженного газа — 57,66 грн/л. Такие данные приводит Консалтинговая группа А-95.

Также Новини.LIVE писали, что Алексей Кущ прогнозирует нулевой экономический рост Украины по итогам 2026 года, тогда как инфляция может превысить 10%. По мнению аналитика, правительству необходимо оценить реальное состояние экономики и приступить к практическим шагам по её стабилизации.