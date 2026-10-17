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Главная Новости дня Кущ: экономический рост Украины в 2026 году может остановиться

Кущ: экономический рост Украины в 2026 году может остановиться

Ua ru
17 октября 2026 08:17
Эксклюзив
Инфляция в Украине превысит 10 % в 2026 году — прогноз Алексея Куща
Финансовый аналитик Алексей Кущ. Фото: apostrophe.ua

Финансовый аналитик Алексей Кущ прогнозирует, что по итогам 2026 года экономический рост Украины может остаться на нулевом уровне, тогда как инфляция превысит 10%. По его мнению, правительству необходимо не только оценить реальное состояние экономики, но и приступить к практическим действиям по стабилизации ситуации.

Об этом эксперт заявил в эфире программы Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Каков прогноз инфляции и экономического роста на 2026 год

Кущ отметил, что еще весной 2026 года в своих публикациях оценивал экономические перспективы Украины и состояние государственного бюджета. Тогда он уже предполагал, что в этом году экономический рост будет нулевым, а инфляция превысит 10%.

По словам аналитика, министру финансов Сергею Марченко потребовалось более полугода, чтобы прийти к подобным выводам. В то же время Кущ считает, что осознание экономических проблем еще не означает готовности работать над их решением.

"То есть первый шаг сделан, реальность осознана, второй шаг — работать с реальностью", — подчеркнул эксперт.

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Он также сравнил реакцию на ситуацию в экономике с несколькими стадиями восприятия проблемы. По мнению Куща, сейчас продолжается этап торгов, тогда как переход к принятию ситуации должен предусматривать конкретные шаги для ее изменения. Аналитик подчеркнул, что после оценки экономических рисков государственным органам необходимо переходить к решениям, направленным на работу с существующими вызовами.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что Украина располагает ресурсами для выполнения основных бюджетных обязательств в течение ближайших одного-двух кварталов. Он подчеркнул, что дефицит госбюджета в размере около 27 млрд долларов охватывает все бюджетные потребности, а не только расходы на оборону.

Как сообщали Новини.LIVE, финансовый аналитик Алексей Кущ предположил, что численность населения Украины уже может приближаться к 20 млн человек. Он также заявил, что российские удары и разрушение инфраструктуры могут иметь долгосрочные демографические последствия, а после возможного прекращения боевых действий и перерыва Россия, по его мнению, может готовиться к новому этапу войны.

прогнозы экономика война в Украине Инфляция в Украине Алексей Кущ
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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