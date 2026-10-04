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Главная Новости дня Кущ о дефиците бюджета Украины: на ближайшие квартал-два деньги есть

Кущ о дефиците бюджета Украины: на ближайшие квартал-два деньги есть

Ua ru
4 октября 2026 00:10
Эксклюзив
На ближайшие квартал-два денег хватит: Кущ о бюджете Украины
Финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ. Фото: кадр из видео

Финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ заявил, что в ближайшие месяцы у Украины будут ресурсы для выполнения основных бюджетных обязательств. Дефицит государственного бюджета Украины в размере около 27 млрд долларов не означает, что страна осталась без средств для финансирования обороны.

Об этом он сообщил в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Что означает дефицит в 27 млрд долларов

Алексей Кущ эксклюзивно пояснил в эфире проекта "Світ на зламі", что указанная сумма представляет собой общий дефицит бюджета, а не исключительно нехватку средств на оборону.

"Эти 27 миллиардов — это же не только военный бюджет, это вообще дыра в бюджете", — сказал он.

На вопрос ведущего: "Закончился ли бюджет?" — эксперт ответил:

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"Не то чтобы он закончился, просто не будут профинансированы некоторые статьи расходов преимущественно капитального характера. Потому что текущие выплаты, зарплаты, пенсии — эти платежи осуществляются в рабочем режиме", — ответил Кущ.

Таким образом стало известно, что из-за нехватки финансирования в первую очередь могут возникать проблемы с отдельными капитальными расходами, требующими значительных ресурсов. В то же время текущие выплаты, в частности зарплаты и пенсии, продолжают осуществляться. Далее эксперт отметил:

"То есть обычно задерживаются такие капиталоемкие расходы, которые требуют определенных процедур, в том числе тендерных... Наши западные партнеры изменили вообще философию нашего финансирования. Раньше они выделяли на прямую бюджетную поддержку более 40 миллиардов долларов, а в конце прошлого года, в начале 26-го, эта новая система, которая была утверждена при содействии Европейского Союза, — 90 миллиардов евро, а там на прямую бюджетную поддержку заложено только 30 миллиардов евро на два года. То есть по 15 миллиардов. 40 миллиардов минус 15 — получаем 25. 25 миллиардов — дыра", — пояснил Алексей Кущ.

Где Украина будет брать средства

Финансовый аналитик и экономист подчеркнул, что вопрос заключается не столько в отсутствии денег, сколько в источниках финансирования дефицита. На прямой вопрос ведущего: "Денег на войну нет?" — Кущ ответил:

"Нет, деньги будут, вопрос в том, за счёт чего.
Их же не можно напечатать, можно использовать валютные резервы. На ближайший квартал, два квартала денег точно хватит", — ответил он.

Мы писали, что финансовый эксперт ранее заявлял о резком падении качества школьного образования: более половины учеников не обладают базовыми математическими знаниями. В то же время университеты готовят специалистов по специальностям, которые не востребованы на рынке труда.

Новини.LIVE сообщали, что, по оценке Алексея Куща, численность населения Украины уже может приближаться к 20 млн человек. Он также предположил, что российские удары и разрушение инфраструктуры могут влиять не только на ход войны, но и на демографический потенциал страны.

Европейский союз Украина бюджет война в Украине финансирование Алексей Кущ
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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