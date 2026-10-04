На найближчі квартал-два гроші є: Кущ про бюджет України

Фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ. Фото: кадр із відео

Фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ заявив, що найближчими місяцями Україна матиме ресурси для виконання основних бюджетних зобов’язань. Дефіцит державного бюджету України у близько 27 млрд доларів не означає, що країна залишилася без коштів для фінансування оборони.

Про це він повідомив в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

Реклама

Що означає дефіцит у 27 млрд доларів

Олексій Кущ ексклюзивно пояснив в ефірі проєкту "Світ на зламі", що зазначена сума є загальним дефіцитом бюджету, а не виключно нестачею коштів на оборону.

"Ці 27 мільярдів, це ж не тільки військовий бюджет, це взагалі дірка в бюджеті", — сказав він.

На запитання ведучого: "Чи закінчився бюджет?" — експерт відповів:

Читайте також:

"Не те, що він закінчився, просто не буде профінансовано деякі статті витрат переважного капітального характеру. Тому що поточні виплати, зарплати, пенсії, вони ж в робочому режимі відбуваються ці платежі", — відповів Кущ.

Таким чином стало відомо, що через нестачу фінансування насамперед можуть виникати проблеми з окремими капітальними видатками, які потребують значних ресурсів. Водночас поточні виплати, зокрема зарплати та пенсії, продовжують здійснюватися. Далі експерт зазначив:

"Тобто зазвичай зависають отакі капіталоємні якісь витрати, які потребують певних процедур, в тому числі тендерних... Наші західні партнери змінили взагалі філософію нашого фінансування. Раніше вони давали на пряму бюджетну підтримку більше 40 мільярдів доларів, а при кінці минулого року, на початку 26-го, оця нова система, яка була затверджена допомогою з боку Європейського Союзу, 90 мільярдів євро, а там на пряму бюджетну підтримку закладено тільки 30 мільярдів євро на два роки. Тобто по 15 мільярдів. 40 мільярдів віднімаємо 15, отримуємо 25. 25 мільярдів — дірка", — пояснив Олексій Кущ.

Де Україна братиме кошти

Фінансовий аналітик та економіст наголосив, що питання полягає не стільки у відсутності грошей, скільки у джерелах фінансування дефіциту. На пряме запитання ведучого: "Грошей воювати немає?" — Кущ відповів:

"Ні, гроші будуть, питання в тому, що за рахунок чого.

Їх же не можуть надрукувати, можуть використати валютні резерви. На найближчий квартал, два квартали точно грошей є", — відповів він.

Ми писали, що фінансовий експерт раніше заявляв про різке падіння якості шкільної освіти: понад половина учнів не має базових математичних знань. Водночас університети готують фахівців за спеціальностями, які не мають попиту на ринку праці.

Новини.LIVE інформували, що за оцінкою Олексія Куща, чисельність населення України вже може наближатися до 20 млн осіб. Він також припустив, що російські удари та руйнування інфраструктури можуть впливати не лише на перебіг війни, а й на демографічний потенціал країни.