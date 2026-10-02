Дистанционное обучение в Украине: последствия для качества образования после пандемии и войны

Алексей Кущ. Фото: кадр из видео

Украина столкнулась с катастрофическим падением качества школьного образования, что привело к появлению «потерянного поколения». По данным экономиста Алексея Куща, более половины учеников не владеют даже базовой математикой, а отечественные университеты лишь усугубляют кризис, готовя невостребованных специалистов в то время, когда существует ряд специальностей, где остро не хватает квалифицированных кадров.

Об этом Алексей Кущ рассказал в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

Реклама

Уровень знаний нового поколения крайне низок

Украинское школьное образование понесло сокрушительный удар из-за длительной изоляции детей от живого учебного процесса. Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире проекта «Мир на переломе» для «Новости.LIVE» подчеркнул, что пандемия коронавируса и полномасштабное вторжение фактически сформировали потерянное поколение. Два года карантина и пять лет жизни в условиях войны превратили школьников в заложников дистанционного обучения, что привело к тотальному падению когнитивных способностей. По словам эксперта, сегодня более 30% учеников не владеют элементарными навыками по естественным наукам и не умеют анализировать тексты.

Наиболее критическая ситуация сложилась с точными науками. Аналитик привел ошеломляющую статистику относительно уровня владения цифрами среди подростков.

"Если брать исключительно математику, то более 50 % учеников уже не дотягивают до базового уровня. Например, что такое базовый уровень понимания? Это, например, когда ученик не может сократить простую дробь или не может сложить дроби с разными знаменателями. Это то, что когда я учился ещё в советской школе, те, кто не мог решать такие задачи, были на уровне двоечников, которые вообще не учились. Даже те, кто получал тройки, могли решать такие задачи. Знаете, это просто приводит к накоплению этих проблем. Пандемия, несколько лет онлайн-обучения, затем война, уже пятый год онлайн-обучения. Фактически, мы видим, что у нас сформировалось уже потерянное поколение в плане образования", — отметил Кущ.

Читайте также:

Высшее образование усугубляет кризис

Вместо того чтобы исправлять школьные пробелы, отечественные университеты лишь ухудшают общую картину. Финансовый аналитик жестко раскритиковал нынешний подход государства к подготовке кадров в условиях боевых действий.

Он возмутился тем фактом, что система продолжает тратить бюджетные средства на выпуск десятков тысяч юристов и экономистов. В то же время рынок труда нуждается в совершенно других специалистах, а эти выпускники оказываются никому не нужными внутри страны.

Выходом из тупика могло бы стать кардинальное переформатирование учебных заведений. Экономист считает, что профильному министерству следует немедленно сделать ставку на создание технологических и технических центров, включая программы вечерней переквалификации.

Это автоматически сформировало бы спрос на инженерные профессии. Поняв перспективы, родители начали бы активнее нанимать детям репетиторов по химии, физике и математике.

"А у нас что? Сейчас родители вообще не занимаются воспитанием детей с точки зрения их знаний. Я просто вижу, что многие родители вообще отстранились от этого. Они думают, что в школе, знаете, у нас много родителей, которые находятся в этом стереотипе еще старой советской школы, которая и учила, и воспитывала. Потому что интеллект здесь ничем не поможет в контексте падения этого когнитивного уровня", — отметил Алексей Кущ.

Новини.LIVE сообщали, что из-за массовых провалов в тестировании учащихся в Украине планируют сделать Национальный мультипредметный тест (НМТ) более гибким, позволив абитуриентам пересдать его через несколько недель или месяцев после первой попытки.

В то же время эксперты предостерегают от упрощения самих заданий, в частности по точным наукам. Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов подчеркнул кризис математического образования, который угрожает технологическому развитию страны. Он призвал не упрощать НМТ, а вместо этого сосредоточиться на качественной подготовке учащихся и поддержке учителей.