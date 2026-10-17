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Головна Новини дня Кущ: економічне зростання України у 2026 році може зупинитися

Кущ: економічне зростання України у 2026 році може зупинитися

Ua ru
17 жовтня 2026 08:17
Ексклюзив
Інфляція в Україні перевищить 10% у 2026 році — прогноз Олексія Куща
Фінансовий аналітик Олексій Кущ. Фото: apostrophe.ua

Фінансовий аналітик Олексій Кущ прогнозує, що за підсумками 2026 року економічне зростання України може залишитися на нульовому рівні, тоді як інфляція перевищить 10%. На його думку, урядовцям необхідно не лише оцінити реальний стан економіки, а й перейти до практичних дій для стабілізації ситуації.

Про це експерт заявив в ефірі програми Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Який прогноз інфляції та економічного зростання на 2026 рік

Кущ зазначив, що ще навесні 2026 року у своїх публікаціях оцінював економічні перспективи України та стан державного бюджету. Тоді він уже припускав, що цьогоріч економічне зростання буде нульовим, а інфляція перевищить 10%.

За словами аналітика, міністру фінансів Сергію Марченку знадобилося понад пів року, щоб дійти подібних висновків. Водночас Кущ вважає, що усвідомлення економічних проблем ще не означає готовності працювати над їх розв’язанням.

"Тобто перший крок зроблено, реальність усвідомлена, другий крок — працювати з реальністю", — наголосив експерт.

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Він також порівняв реакцію на ситуацію з економікою з кількома стадіями сприйняття проблеми. На думку Куща, наразі триває етап торгу, тоді як перехід до прийняття ситуації має передбачати конкретні кроки для її зміни. Аналітик наголосив, що після оцінки економічних ризиків державним органам необхідно переходити до рішень, спрямованих на роботу з наявними викликами.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що Україна має ресурси для виконання основних бюджетних зобов’язань протягом найближчих одного-двох кварталів. Він наголосив, що дефіцит держбюджету обсягом близько 27 млрд доларів охоплює всі бюджетні потреби, а не лише витрати на оборону.

Як повідомляли Новини.LIVE, фінансовий аналітик Олексій Кущ припустив, що чисельність населення України вже може наближатися до 20 млн осіб. Він також заявив, що російські удари та руйнування інфраструктури можуть мати довгострокові демографічні наслідки, а після можливої заморозки бойових дій і перерви Росія, на його думку, може готуватися до нового етапу війни.

прогнози економіка війна в Україні Інфляція в Україні Олексій Кущ
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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